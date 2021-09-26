糾纏3年的華為孟晚舟案終於了斷，孟晚舟拒絕認罪，但與美國達成延後起訴協議，加拿大隨即終止引渡聆訊，孟晚舟返回中國，兩名被中國扣押的加拿大人獲釋。很明顯，中美元首通電話後不久，美方即拍板釋放孟晚舟，拜登不僅主動求與習近平通話先輸一仗，現在又在孟晚舟案讓步，難怪香港一眾黃絲頓感晴天霹靂。

華為風暴由美國挑起，以莫須有罪名透過加拿大拘捕孟晚舟，華為太子女從此被軟禁近3年，到頭來無法迫使孟晚舟認罪，肢解華為的如意算盤亦未能打響，卻將中美關係推向死胡同。

拜登不得不主動「求和」，要求同習近平通電話打破僵局，釋放孟晚舟只是其中一項協議，往後還有甚麼交易，是中國向美國大手筆購買農產品作為回報，還是有更多「人質交換」，只能拭目以待，但從中國剛發表的「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」可見，中美關係依然劍拔弩張，難有好轉。

最好笑還是香港黃絲的反應，他們對孟晚舟獲釋目瞪口呆，難以相信美爹竟會向中國讓步，惟有跌落地揦番拃沙，不是死撐孟晚舟同美國司法部鬥氣咎由自取，就是質疑孟晚舟持外國護照根本不想回國，再不然就是認定華為玩完，對美國已無利用價值，太子女才會獲釋，總之千方百計堆砌理由令自己感覺良好。其實，國與國只有利益才是永恒，黃絲一味以為美國對中國絕對無情講，實在太傻太天真，尤其是美國經濟僅靠瘋狂印鈔支撐，外強中乾，不低低哋摜一鋪，蝕底的恐怕還是老美自己。

在這場中美角力中，加拿大最是枉作小人。杜魯多白人優越感上身，看不起中國，卻不照照鏡子楓葉國是甚麼貨色，終於賠了夫人又折兵，把中加關係搞砸。