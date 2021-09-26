貧窮家庭兒童牙齒健康狀況欠佳引起社會關注。不少基層兒童患有不同牙疾，每當張開口，便被發現有蛀牙、爛牙、牙齒發展不全等問題。護理牙齒固然是個人責任，但在醫療體系及服務均被視為較發達的香港，基層家庭兒童不幸患上牙患又欠缺政府支援，實屬社會悲哀。

兒童權利關注會及社區組織協會，去年11月至今年5月訪問了124位育有6歲以下子女的基層家長，了解貧窮家庭面對牙科保健、知識及使用牙科服務困難。調查顯示，逾八成受訪基層幼童有牙患。5歲幼童中逾六成有4顆以上曾蛀蝕的牙齒，相對於衞生署2011年調查的百分比為高。

儘管政府一直透過宣傳和教育，提高大眾對口腔衞生及健康的關注，並鼓勵市民養成良好衞生習慣，更於1991年訂立2010年七成及2025年九成5歲兒童人口沒有蛀牙的目標，但由於牙科保健服務未包括幼稚園學童，至今30年來仍未有達標。筆者會見有關團體時，有家長反映其4歲小朋友不慎跌倒，牙齒受損，政府醫院只提供脫牙服務而不提供補牙服務。由於之後衍生其他口腔健康問題，迫於無奈到牙科診所花費昂貴金額補牙。亦有家長表示本地牙科服務費用太昂貴，一向只可帶同兒童回內地看牙醫，但現時又因疫情不能正常通關而未能處理。

持續面對口腔問題，會打擊兒童個人自尊及自信心，若果因牙患影響而未能進食，更會損害健康發展與正常學習。政府應加強支援學前幼童護牙，並把衞生署現時推行的學童牙科保健服務的受惠對象，擴闊至幼稚園學童及中學學童；將現行牙科街症服務診所的服務範圍，由現時只處理止痛及脫牙，擴展至治療其他牙患服務；考慮設立兒童牙齒醫療券，資助低收入家庭幼童定期接受牙科護理服務，並與幼稚園及幼兒中心合作，派員定期提供到校牙齒檢查。

聯合國《兒童權利公約》訂明，每個兒童均有生存及發展的權利；兒童有權享有可達到的最高標準的健康，並享有醫療和康復設施。港府對此責無旁貸，須盡快完善公共牙齒治療、護理的政策及服務，令幼童不會因資源問題而失去口腔健康的權利。