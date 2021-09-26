有智庫日前公布港人對香港電影欣賞程度的調查，發現平均只有5.95分，有51.2%受訪者認為「劇情不吸引」，而視覺效果、拍攝/剪接手法欠佳等亦令人卻步。智庫代表趁機呼籲當局，應就修訂《電影檢查條例》中涉及危害國家安全的行為或活動作出解說，增強投資者信心。這種論調比時下一些港產片還要滑稽惹笑。

投資者有無信心，取決於電影能否大賣，而港產片早在政府提出修例前已沒幾齣能大賣。藉修例來發表「創作空間是孕育文化藝術創作最重要元素，政府必須平衡業界與不同持份者的聲音，提供長期穩定的營商環境」，既唸口簧亦無視坊間早已就「香港電影已死」吵到不吵了的事實。

不僅香港電影，荷里活亦面臨創作力萎縮、頻繁炒冷飯的困境。蓋因現今世代缺乏生活，只有打機、發呆與人云亦云，沒有經歷，鮮少閱讀，遑論思考，又能憑甚麼去講故事？難道有人會認為荷里活創作空間被收窄嗎？抑或真相其實是新一代好逸惡勞，沉迷爆升的虛擬貨幣，提不起興趣藉創作去虛擬人生？

調查還提到合拍片不夠地道影響了觀眾入場意欲，但本地觀眾是否如此渴求本土題材？看看在港賣座的荷里活片有幾多套是香港題材，再說不遲。

香港不但電影人退步，觀眾的鑑賞力亦下降。近日一齣外語片，角色全無人物發展弧線，即人物由登場到散場，沒甚思想起伏，無誤入歧途、無覺悟前非，有的僅戲外一大堆「辱華」的花生。就連黑暴也有轉做污點證人，電影世界卻直路一條，而這種電影竟成了賣座冠軍，令人想起編劇理論大師Lajos Egri《編劇的藝術》中的「某些爛戲為何賣座？」香港有沒有為數足夠的文化藝術受眾，這才是創作空間能否發展的關鍵。