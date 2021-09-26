新冠肺炎疫情肆虐，各地居民都不易往來走動，近日適逢中秋節日，親友之間睽違既久，便趁機互相電賀，筆者的其中一個電話，是接通了遠在美國硅谷的舅父、舅母。他倆已是耄耋之年，退休後由香港移居到大洋彼岸，本以為可以優游度日，頤養天年。

然而一通電話之中，彼此恭賀佳節只是開場白，大半時間兩老都是在訴苦。舅父正色地告訴我，他活了八十多歲，走遍世界多處地方，還是覺得香港最好，夫婦若非要老來從子，斷不會再留居美國。如今不少「黃絲」趕着要上移民列車，以為外國的月亮更圓，此時若能聽聽老人之言，或許可以讓自己清醒一點。

老人家說自從疫情爆發的一年多以來，兩夫婦只試過外出用膳一次，其餘時間都困在家中，舅父說呆得太久，智力也漸見衰退。西方政府每每政治掛帥，民生實事卻弄得一塌糊塗，美國一直無法撲滅疫情，至今每天仍有約2,000人是因新冠肺炎而死。再加上當地種族歧視嚴重，愚民又多，不少人認定病毒是由中國傳至美國，於是專向老弱的華人施襲報復，兩老因而不敢輕易踏出家門。

舅父、舅母定居美國之後，買了兩棟房子收租，但在疫情之下，加州政府容許住客不必向業主納租，兩老自此失去租金收入，卻要承擔物業的雜項支出，生活可謂百上加斤。子女在硅谷工作，但這一年多以來，企業生意受損，僱員自然不會好過。兩老在佳節跟我通電話的其中一個原因，正是囑我將他們留在香港的50萬元存款匯到美國，給子孫應急。昔日他倆在我處存下數十萬元，原是打算回港度假時作零錢使用，誰料到這些老本，今天竟然要用作救濟在美國的兒女。