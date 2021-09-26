美國不久前撤離阿富汗，旋即匆匆同澳洲、英國加強軍事合作，組成「AUKUS」聯盟。司馬昭之心，路人皆知，美國總統拜登嘅外交政策，已落實重返亞洲，對付中國係華府目前最新的外交目標。

AUKUS的成立，令全球外交戰略大洗牌，首當其衝的自然係法國，因「潛艇訂單」法國同美英澳交惡。事件中，澳洲背信棄義，把國家命運一注豪押喺美國身上，更不惜把之前聲稱無意針對中國的面具撕下，成為美國對付中國的一隻棋子。

美國幫助澳洲發展軍事已赤裸裸浮上水面。美國助澳洲創建核潛艇，潛艇可由澳洲一路秘密前往南海，甚至台灣附近水域。此種核動力潛艇毋須經常上水面補充燃料，可長時間喺水底運作，令中國解放軍難以偵測其行蹤。美國更表示會出售戰斧式導彈予澳洲，並加強喺澳洲駐兵和輪換。

事實上，澳洲海軍規模雖不大，但配上核動力潛艇搭載戰斧式導彈，則足以協助美軍增加喺亞太地區嘅震懾力，換言之，對中國威脅加大。澳洲前總理陸克文對澳洲全面靠攏美國頗不以為然，佢詰問：若台海爆發戰爭，澳洲會參與嗎？答案肯定係「不」！澳洲總理莫里森豪賭國運，只會令澳洲更不安全！北京對澳洲一面倒向美國，只會對澳洲採取更多報復行動，譬如禁止更多澳洲貨入口。

最戇居係澳洲本身冇核技術，獲得核動力潛艇也需要美國長期技術支援，形同將部分主權割讓美國，日後好多外交和軍事決定都不能自己作主。此外，AUKUS軍事同盟即使換咗政府，都不能撤銷協議！澳洲今趟係自找金箍咒，以為情傾美國可以狐假虎威，看來係「引狼入室」，惹上美國呢個「麻煩製造者」，易請難送，自己找死！