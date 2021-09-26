香港警察在世紀暴亂中，是特區政府最後一根救命稻草，執法警隊捨生忘死，衝鋒陷陣，以命相搏，才保得這顆「東方之珠」不致玉殞香消。可是暴亂過後，文官結構的特區政府，除了讓李家超、鄧炳強、蕭澤頤等獲提升外，政府和立法會都沒有就暴亂中暴露出的薄弱環節加以檢討及謀求改善，當中尤以救治執勤警員受傷害問題特別被忽略。

眾所周知，在這次港版顏色革命性質的持續暴亂過程中，約有7,000名醫管局和衞生署轄下的醫生及護士，以罷工逼政府封關，放下救命天職卻政治掛帥，令執法警隊有後顧之憂，間接也使全港市民安全沒有保障。

醫管局員工陣線發動罷工，用綁架市民健康作要挾，逼政府妥協，還利用其專業特權，歧視受傷需要救治護理的警員，甚至有警員的私隱資料被外洩及放上網絡。對此，醫管局隻眼開隻眼閉，食衞局瀆職包庇縱容，沒有任何追究行動，只是對罷工者扣工資了事，「爆眼女事件」也不了了之。試問，若再來一次這樣的暴亂，執法警員哪來可靠生命安全保障？

香港警察的命也是命！在佔中動亂中執勤昏迷成植物人的警長，在反政府動亂中被鏹水彈嚴重傷害的警員，政府最高層有關注和慰問嗎？請政府即做四項補救：一、成立警隊緊急後備醫療救治隊伍及緊急臨時救治醫院或救護中心系統；二、警隊專業救護隊伍可從公私營醫護系統中物色和邀請組成，在危機發生時召集候命，由警隊管轄指揮；三、及早尋求中央支持，做好徵求解放軍駐港部隊的醫療衞生系統作支援預案；四、與深圳的醫護系統取得應急支援預案支持。其實回歸前港英也有預見，早在京士柏設立龐大的陸軍醫院作執法安全的保障後盾。政府立即堵塞安全漏洞好過派「荷蘭水蓋」。