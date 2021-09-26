功夫茶：棕地淪為廢料場　地從何來問廢官

食完五月糉，過咗百日又係冬！呢個俗語形容時間過得飛快。嗱！本港房屋問題自回歸以來一直苦無對策，咁就24年啦，搞到有傳言話阿爺忍唔住親自搵地產商傾偈，港府就如冇耳茶壺，得把嘴虛應一番，係做到嘢嘅，使乜阿爺出手吖！事實係港府有地不用，本報老早已揭發新界大把棕地，可惜唔係淪為垃圾山，就係變成廢料場，認真冇眼睇。

呢，有團體最近喺元朗鳳降村內發現兩個金屬處理棕地工場，其中一個更位於鳳降村內屋苑翠影軒旁邊，該工場將懷疑進口鋁罐廢料分揀攪碎，過程產生震耳欲聾嘅打樁式噪音，更產生大量白色粉塵及濃烈嗆鼻嘅燒膠味！阿哥，燒你滷味聞得多都未必係享受，何況係燒膠味？附近居民飽受滋擾長達3年，多番向政府部門投訴卻不獲受理，環保署證實至少收到10宗相關投訴，可見問題嚴重。環團批評當局懶理棕地亂象，加上罰則過輕，根本毫無阻嚇力。

團體又發現本港至少有35塊棕地涉違規發展，當中元朗有工場回收並處理進口金屬廢料牟利，攪碎後嘅金屬廢料堆成多座8至9米高嘅垃圾山，都咪話唔誇張，最弊係釋出大量粉塵及刺鼻氣味，分分鐘有毒㗎。記者親訪鳳降村，逗留逾一小時後即感不適，同時發現工場內工人佩戴俗稱「豬嘴」口罩，可想而知現場有幾難頂！

要言之，空氣極度污染令附近居民無不叫苦連天，多次向環保署投訴，佢哋只識大耍官腔話「冇發現超標」；至於同村另一個回收場，過去一年都收到空氣污染投訴，庸官就話派人視察，如發現違規，會要求工場限期內完整遮蓋物料堆喎，即係講咗當做咗啫。

專科醫生就話，懸浮微粒會刺激呼吸道，引致發炎及咳嗽，一句講晒：即係危害健康，居民唔擔心就假！塵埃、毒氣四處飛舞後再「完整遮蓋物料堆」，咁就冇事發生？阿哥，做官嘅應要去民之患，認真執法而唔係耍官腔，否則有條毛用咩？

有環保團體批評政府唔止環保大隻講，更加未能善用土地資源，一直唔肯整合大量棕地作房屋發展，一味廢噏地從何來，愚弄市民。本報急民所急，除咗大早動用大量人力物力為政府搵咗大量新界可用棕地、廢置工廈可供建屋外，日前更獻上「船灣淡水湖發展藍圖」，政商界均讚好，證明無地可用只是偽命題！正如有論者指出，只要政府實行拿來主義，唔單止可以大庇天下寒士俱歡顏，更可推動旅遊和環保，全面為港增值。

當然啦，當務之急係善用棕地，好好規劃如何多建公屋，咪搞到又垃圾山又廢料場，破壞環境兼影響市民健康吖！