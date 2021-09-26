神州縱橫：限電為脅肅內患　天下興亡百姓艱

百年前世界大戰，歐亞大陸國家工廠關停，產能暴跌，美國隔岸觀火，乘漁翁之利賺得盆滿缽滿。如今新冠疫情來襲，外國因應對不力，遲遲未全面復工，中國本應依樣畫葫蘆，借助產能紅利加大生產再外銷收割。然而，內地工廠為搶佔市場，不惜互相壓價，導致中國出口訂單爆滿的背後，只是外國資本以低廉成本耗用中國資源。減產限電政策便橫空出世，迫使高耗能低端產業升級，阻止肥水再流外人田。然而粗暴升級之下，苦了的又是百姓。

改革開放以來，中國依賴人口紅利，成功以廉價勞動力搶佔國際市場，先例卻延禍至今，國內企業仍只懂依靠極端剝削、壓榨現有勞動力以增加產量，同時壓縮利潤，以惡性競爭方式在市場取得壟斷優勢，即「寧可累死自己，也要餓死同行」。面對疫情後訂單湧入的大好賺錢機會，各工廠反而甘願讓外商壓價圖利，更以為捱過一秋、壟斷市場後，訂單便陸續有來。

在外貿訂單積壓下，工廠以為有利可圖，便會衝動借貸擴大生產。但在可預見的短期內，國外復工，需求定必斷崖式下跌，然後外商撻訂、原材料暴跌、工廠關停、工人失業。內地工廠利字當頭，如此缺乏骨氣和遠見，像無頭蒼蠅般亂衝亂撞，恍如一顆定時炸彈。

以往這類高耗能低端產業養活不少勞動人民，迫使當局不敢貿然清理產能。如今乘煤炭昂貴之勢，高耗能低端產業電力支撐不足，便被擺上天平，只能從轉型升級或直接倒閉當中二擇其一。天平上的另一邊，就是內地各大煤電廠。電價不升、煤價暴漲導致發電成為虧本生意，要是有電廠受籠絡為這些工廠發電，反倒是自取滅亡。工廠與電廠非此即彼之下，一定會有人犧牲。

理想中，低端產業見賴以維生的電力成為稀缺資源，無利可圖，便會自行產業升級，從高耗能生產行業改弦更張，成為創新產業。而事實上，倉卒轉型談何容易，要工廠流水線上的工人突然升級為需要基礎知識的程序員，相信他們會先失業。從近期政策觀之，低端勞動人民似乎成為壯士之腕，終須一斷，整肅高耗能產業勢在必行。

近期內地沿海地區工廠限電，便是新一波信號，看的就是哪家工廠在強制停產之下先捱不住倒閉。若情況未有好轉，下一個被放上天平、被限電的範疇，便會是居民生活用電，實行把對外經濟矛盾轉移至內部矛盾，真可謂天下興亡，百姓皆苦。