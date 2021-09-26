世界視線：美朝敵對不改變　半島終戰難達成

南韓總統文在寅上周在美國紐約聯合國大會上發表講話時，再度提出「朝韓美或中朝韓美四方共同宣布朝鮮半島戰爭狀態結束」。北韓官媒隨即發表外務省副相李泰成的回應稱：「只要阻擋終戰的最大障礙──美國的對朝敵視政策依然存在，終戰宣言只不過是一種幻想。一切事實證明，現在不是宣布終戰的時候。」

這句話似乎把半島和平的對話之門關上，但措詞中亦透露出兩點訊息：首先，北韓官方沒有像前段時間般，對文在寅政府口誅筆伐，而是集中力量向美國喊話；其次，李泰成針對美國的發言措詞罕見地溫和，主要着墨於說服美方放棄對朝敵對政策，以便開啟對話大門。果然，北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正同日釋放訊息，形容文在寅的提議是好主意。

文在寅在聯合國大會的講話，是自拜登成為美國總統以來，就半島和平進程作出的最正式公開呼籲。若拜登作出正面回應，並願意就此與兩韓展開高層接觸，顯然有利於執政共同民主黨爭取民意支持，贏得明年3月的南韓總統選舉。然而，年邁體弱的拜登上台後，被新冠疫情、阿富汗撤軍等連場災難所困，自顧不暇根本無力過問半島局勢。是以文在寅的發言亦似是石沉大海，並未獲得白宮的積極回應。

對北韓而言，眼見拜登政府忙於招架內憂外患，自亦不會對美朝達成和平協議抱以過高期望。事實上，美國前總統特朗普上任之初，亦曾在文在寅穿針引線下，與金正恩達成「特金會」。金氏一度對朝美關係正常化抱以厚望，不料特朗普僅僅將雙方會晤視為政治公關騷，並沒有解除對北韓的經濟封鎖。吃一塹，長一智，北韓自拜登上台後，也不急於就半島和平進程向美方喊話。但歸根究柢，北韓仍是急需打破經濟封鎖，因此文在寅甫開腔，朝方就提出恢復對話的條件。

在蒙受連場外交失誤後，拜登若能在朝鮮半島推出和平騷，說不定可提振個人威望。然而，日趨鷹派的美國政圈也許更傾向於對北韓展開敵對行動以轉移自身矛盾，這恐怕也是平壤當局最為警惕的局面。