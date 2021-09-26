正論：中美角力勝一仗　華為案件終落幕

遭加拿大軟禁近3年的華為太子女孟晚舟終於獲釋，意味這場「莫須有」遏華鬧劇，以美國讓步、中國小勝告終。孟晚舟拒絕認罪，但與美國達成延後起訴協議，加拿大隨即終止引渡聆訊，孟晚舟乘坐包機回國，中國則釋放兩名被扣押的加拿大人。美國為了打壓中國科企無所不用其極，然而此一時彼一時，在中美國力此長彼消之下，拜登政府不得不向現實低頭，作出讓步。

說拜登政府向現實低頭，沒有半點誇張。孟晚舟獲釋的時間點，正正是本月10日中美元首事隔7個月後再次通電話後發生，而且是次通話由拜登做主動，收起了一貫的咄咄逼人姿態，可見美國急於同中國打破僵局。特朗普時代的白宮國家安全委員會中國事務主任甚至形容，拜登政府釋放孟晚舟如同向中國舉白旗。實際上，華府本在今年5月再度延長禁止當地企業使用華為設備的命令，但到了上月，美媒引述消息指美國當局已悄悄批准華為向供應商採購汽車零件芯片，而華為則一直強調生意不受影響。須知華為乃中國5G通訊設備巨頭，外界視孟晚舟案為中美競爭象徵，結果卻以拜登政府讓步暫告一段落，說中國小勝一仗絕不為過。

當然，中國及華為為此亦付出不小代價。華為在這幾年來不僅幾乎退出美國市場，歐洲市場也遭受巨大打擊，5G通訊設備的市場佔有率大幅放緩；而美國政府和孟晚舟達成延緩起訴至明年12月1日，孟晚舟如履行協議內容，期限結束後檢方將撤銷起訴，惟代價可能是巨額罰款，加上這3年來打官司的銀碼直達天文數字，埋單計數，損失不菲。至於中美加三國關係更是陷於冰點，尤其是加拿大經此一役，司法獨立蕩然無存，成最大輸家。

至於今次拜登政府讓步，背後肯定還有其他交易。無獨有偶，美國商務部長雷蒙多透露，計劃率領美國企業高層組成代表團出訪海外尋找商機，當中便包括中國，顯然不是巧合。事實上，拜登上台以來對華政策處處碰壁，他延續特朗普的強硬路線，以為利用極限施壓便能迫使中方跪低，結果適得其反。如今拜登手上的籌碼已經不多，香港牌和新疆牌無以為繼，台灣牌也變不出甚麼新花樣，與澳洲、英國組成AUKUS更激怒法國和其他歐洲盟友，加上美國經濟外強中乾，除了瘋狂印鈔致債台高築已是別無板斧，中美貿易戰又反傷己身，在種種不利的現實形勢下，再不軟化態度向中國尋求商機，吃虧的是美國自己而已。

然而，中美之爭是國運之爭，美國的如意算盤是既要中國與美國合作，讓美國賺錢，又要遏制中國，不容自己的霸主地位受挑戰。問題是，世界上不會有如此便宜之事，中國外長王毅已經把話挑明，美國不可能既要對抗和競爭，又要和北京合作。中國在AUKUS組成後即提出加入CPTPP，欲借經濟優勢擴張勢力，又發布「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」，拳來腳往，劍拔弩張，顯見中美鬥爭不會因華為案暫緩而告終。