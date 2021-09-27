德國聯邦選舉，參選的政黨代表資本主義體制的各個方向。中間左傾的是社會民主黨，中間右傾的是基督教民主聯盟，完全左傾的是從東德共產黨蛻變而來的左翼黨，完全右傾的是自由民主黨，極右是「另類選擇黨」，但缺少了在1956年被禁的德國共產黨。

上述參選的五大黨，都堅持德國的民主政制，支持資本主義體制。但是對於後者，主張有頗大的差異，反映出它們對資本主義的認識、認同和贊成的程度有不同，也顯示出資本主義並不是固定的僵化一塊，現實運作的資本主義其實有多種形態或類別。德國長期被認定為社會資本主義，政府與社會對市場施加限制，背後是大陸法系的國家主義和後進工業化促成的政府主導。

共產主義最先發展的國家是德國，早於俄羅斯，也是最早把共產主義向市場化修改，不同於俄羅斯向政府管制主導方向修改。無論是共產主義和修正的社會主義，德國都在全球裏作出示範。

基督教民主聯盟從上世紀90年代以來長期執政，在制度上推行市場化，卻未能從根本上改變德國資本主義的發展方向。且在今天，東西德統一和蘇聯瓦解的政經大變動的衝擊已大致消減，德國與歐洲大部分國家從政治右傾開始轉向，社會主義式對資本主義體制的修改又成潮流。

在德國今次的聯邦選舉，中間偏左的社民黨聲勢大振，它代表的是社會主義式的政府對經濟的介入。相反，基民盟與自由民主黨還是側重市場，綠黨則在左翼政治中游離，缺乏完整的綱領。但五大黨均差不多一致地支持清潔能源、數碼化和提高最低工資。社民黨、左翼黨與綠黨都主張加稅，特別是針對富人，社會主義式的再分配色彩強烈。假若社民黨取得組閣權，德國的政治經濟生態便會開始左轉，外交方面對美國的壓力也會增大，與法國一起強調歐盟的自主。

德國的選舉，比起英、美，更清楚表現出資本主義並不單只自由市場的古老模式，還有德國以至北歐、中歐的不同社會主義程度修改的資本主義。它們的經濟表現且勝於以帝國主義欺壓他國為主的美國（英國）。香港在堅持「一國兩制」中香港資本主義一制時，應可向外參考，摒除殖民地留下的落後野蠻的資本主義，將之改造提升。資本主義還可以有很大的演變、改善餘地，更以民為本。