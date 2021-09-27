華為太子女孟晚舟回家，同日，在中國捲入間諜案被扣押近3年的加拿大前外交官康明凱、公民斯派佛也獲釋，返回加拿大。美國媒體說，這是「人質交易」，令拜登政府、杜魯多政府「受屈」。

這就對了！時代不同也，力量不同也，這件事就是要讓美、加知道，中國人是不可以隨便抓的，中國是不好惹的，中國有足夠的能力和辦法予以還擊。拜登政府不是不久前還盛氣凌人的吹噓，美國要以「實力地位」對中國如何如何嗎？中國官員不是也毫不客氣地反擊「中國不吃這一套」嗎？沒過幾天，老美就領教到了。這件事，是中美加的外交仗、政治仗、法律仗，誰勝誰負，要看實力、意志和謀略。過去中國貧弱時，即使被欺負了，即使自己要和對手堅決鬥爭，也是打不贏這種仗的，沒有辦法克敵制勝，只能乾瞪眼、乾抗議。即使出手還擊，也打不到對手的痛處，它可「當你冇到」。

當年抗美援朝勝利時，中國大聲對美國和西方說，架起幾門大炮就想讓中國屈服的時代一去不復返了。現在，我們也可大聲對山姆大叔說，以為抓了華為的孟晚舟，就能迫使中國科企屈服，就能在貿易戰中打敗中國，更是絕無可能的。不僅不可能，中國還有足夠的力量以其人之道還治其人之身，打痛對手，看他們今後還敢不敢隨便抓人！

孟晚舟事件，說明有一種強大叫「回家」，說明美國用下三濫的手段，用所謂「極限施壓」逼迫中國退讓的政策，已經無以為繼，老美先已吃不消，拜登不得不調整策略，要「認衰」，要緩和與中國的關係。杜魯多政府聽命美國在加拿大抓了孟晚舟後，中加貿易幾乎中斷，損失巨大，「人財兩失」，老美那裏屁也得不到，「賠本賺吆喝」。

美國更是有苦難言，無論是特朗普的蠻牛衝陣，還是拜登的「聯合盟友」，都是頭破血流。只不過，拜登比較現實，知道困局之下，只有先放人才能和北京「有得聊」。