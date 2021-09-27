「明月有情還顧我，清風無意不留人。」華為高層孟晚舟擺脫美加魔爪回到祖國，既是中國外交博弈的勝利，也是美國霸權衰落的縮影。甚麼叫實力地位？孟晚舟既沒有認罪，也沒有罰款，甚至不需要交保釋金，美加還是得乖乖放人，這就是中國的實力地位。沒有中方全力施壓，美國不可能如此讓步；沒有強大國家作為後盾，孟晚舟不可能順利踏上歸途。明月有情，清風無意，遊子歸來，心安是家。

對比當年法國阿爾斯通高層皮耶魯齊被美國無理拘捕並被判刑5年，阿爾斯通被罰巨款並被迫將核心業務出售予美國通用公司，華為無疑堅強得多，孟晚舟無疑幸運得多。這就是中國和法國的最大分別，中國從來不屈服於美國，而法國只能逆來順受，即使被美國甚至英國和澳洲出賣，最多也只能發發牢騷而已。盟友云乎哉！

在孟晚舟事件中，加拿大的處境最尷尬也最可恥，從頭到尾都是身不由己，任人擺布。美國說拘留它就拘留，美國說引渡它就引渡，美國說放人它就放人，沒有任何發言權，根本就是政治傀儡，哪是甚麼主權國家。至於所謂的司法獨立，更是天大笑話，加拿大充當美國鷹犬，連國家主權也無法獨立，何來司法獨立？

鷹犬就是鷹犬，下場注定可悲。加拿大在整個事件中既沒有得到美方任何安撫，更沒有得到任何賞賜，反而因為激怒中國而蒙受巨大經濟損失。加拿大駐美大使曾經抱怨，美國尋求拘捕孟晚舟，代價就由加國政府及其公民承擔。其實沒有甚麼好抱怨，這正是作為美國鷹犬的悲哀，要怪只能怪加國政府太愚蠢、太無能。

此事提供了一個經驗教訓，在中美兩強博弈中，任何國家都不要輕易選邊站，否則受害的只能是自己。