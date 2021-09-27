水警日前在沙洲對開海域追截走私快艇期間發生意外，截擊艇遭走私快艇惡意撞翻，4名水警被撞拋落海，3人獲救，但一名女高級督察生死未卜。事件令人神傷，除了希望女警吉人天相，最重要是港府必須提高走私罰則，要有極大阻嚇性，被擒者一律判以高年期監禁。

目前走私罰則輕微，例如走私香煙等應課稅品，最高僅罰款100萬元及監禁兩年，與豐厚利潤不成正比，難怪有人戲謔「走私好過打劫」。何況道高一尺，魔高一丈，走私集團為了牟利，變陣快速，例如陸路封關即轉往海路走私，不法之徒搵命博，水警及海關要追截更加困難，危險性亦大增。一邊不要命，另一邊則是性命有價的執法者，怎麼秤都是執法者那邊較蝕底。由此可見，罰則必須大大提高，要罰到驚、罰到怕，否則只會有更多人鋌而走險，執法者性命更無保障。

事實上，本報本月中已有報道「海上螞蟻」猖獗，走私集團從陸路轉往海路走私，除屯門沙洲一帶，大嶼山西北水域、港珠澳大橋水域俱是走私熱點。他們駕駛經改裝的快艇風馳電掣，穿梭躉船取貨再高速駛往內地，期間險象環生。當時已提醒港府須加強與內地合作打擊，奈何言者諄諄，聽者藐藐，未幾即發生今次女警失蹤意外。去年初5名海關關員亦曾在截擊走私快艇時與之對撼，海關巡邏艇翻側，3名關員被困艙內不幸殉職。慘劇一次都嫌多，港府何時才肯吸取教訓？

更須指出，水警及海關亦要提升裝備，配有更強的執法武器，加強海上執法的安全設施。執法部隊維護本港治安任重道遠，性命非常重要。黑暴一役，已見有大量警員遭暴徒襲擊致嚴重受傷，及後警隊已經改良裝備，惟海上執法的危險性似被當局忽視。