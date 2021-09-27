曾受到顏色革命蹂躪的香港和曾受黑暴傷害的香港人，當看到中國外交部發布一張譴責美國的實體清單，心裏很解氣！其後再得悉被無理扣押1,028天的孟晚舟，終於在上周六安然返國，大家的心情更是興奮。

實體清單詳細羅列了美國自2019年2月以來在涉港問題上的各種惡行，證據確鑿，共有5類102項之多。其實，美國在國際上的霸權主義罪行是罄竹難書。美國行雙重標準，對別國要求多多，但自己就不遵守國際法，又恐嚇國際法庭。滿以為自己是凌駕於世界共同接受的規則之上，完全藐視人類共同價值觀。就以她如何對待海地難民為例，最近海地有大批難民湧往美國邊境，等候收留，卻被美軍強迫遣返，而滯留邊境的則受到極不人道對待。連美國海地問題特使富特也看不下去了，提出請辭。然而，對於這種無視人權的做法，聯合國難民署竟然默不作聲。

另外，當國際刑事法院檢察官要求調查美國在阿富汗所犯的戰爭罪行時，美國竟作出威脅，倘國際刑事法院繼續進行有關起訴，美國將予以報復和實施制裁，那種目中無人根本和流氓沒有甚麼區別！

最近美軍用無人機殺害阿富汗平民，真相終於大白，美國只輕輕說聲對不起，完全無交代真兇是誰，誰要負責！而美國的盟友、國際社會、新聞輿論，全都變得冷靜起來。

美國用無人機隨意殺人，根本不受監督，最諷刺的是，獲得了諾貝爾和平獎的前總統奧巴馬，從2009年1月20日至2015年12月31日間，下令空襲殺人過千，奪走無數無辜平民的性命，但今天他仍可在西方社會領頭銜；相反，昂山淑姬為自己國家處理安全事務，就被剝奪名譽。

美國現在奉行單邊主義，只是為了自己利益而罔顧別人或世界人類福祉，她完全脫離了一貫以來所主張的人類共同價值，原因是她失去安全感，以為世界只能由她去支配。

9月21日，習近平在第76屆聯合國大會發表講話，指世界要公平公義。民主並非某一國的專利，而是全世界人民的權利。中國是追求和平和睦和諧的世界大同，一國的成功不意味另一國的失敗，這世界完全容得下各國共同成長和進步！

一般而言，一山不能藏二虎。但領導人對聯合國的發言是超越山頭主義，那正正就是以世界人民福祉為依歸的。