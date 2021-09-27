澳洲總理莫里森日前透露曾嘗試致電法國總統馬克龍但不果，比起法美英領袖已進行通話，就着因澳英美組成「AUKUS」同盟及法方因此損失的澳洲潛艇合約所引爆的外交風波，3國的緊張關係算是暫時緩和，只有不自量力的澳洲「一家輸三家」。

澳洲有多不自量力？這得先解答一個人口不到2,600萬的國家，是否用得着斥資960億美元去建造8艘攻擊型核潛艇？須知道，英法等核大國望着澳洲這項好高騖遠的指標，也只能自愧不如。有評論質疑澳洲是否在搞軍備競賽？其實澳洲根本是洗濕了頭，若非聽信了有國家拋出「必須捍衞太平洋地區開放和安全的海上航道」的煙幕，澳洲人會否將錢大把大把的推出去？

值得留意的是，除了二戰時日本曾對澳洲構成短暫的實質性威脅外，澳洲自獨立以來，根本沒有遭遇過來自大國的軍事威脅。相反，澳洲恃着在區內數一數二的國力，經常對新西蘭以儼如區域事務領導者的姿態指指點點，甚至介入附近島國的政經發展。莫里森前年為了澳洲利益，拒絕減少煤礦開採，視減低碳排放、太平洋島國論壇、各小島國的福祉如透明。

曾有評論形容澳洲是「縮小版的美國」，這絕對是奚落而不是讚許。澳洲在地理上與美國一樣缺乏強鄰，助長了一份不知天高地厚的自信。美國不放加拿大、墨西哥在眼內，袋鼠國對周邊小島國亦一樣傲慢驕橫，就連中國與太平洋島國進行疫苗合作，澳洲也要置喙，以小國之心臆測大國意圖，行徑跟美國一樣好管閒事，但每每到了利益關頭又雙重標準。

就在澳洲搞AUKUS對抗所謂中國威脅之際，澳洲南部日前發生5.9級地震，上天是否想看到太平洋多8艘核潛艇而變得不太平？值得反思。