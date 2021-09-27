兩星期前本欄發表了一篇文章，題為「拜登未必如想像中反華」，內文指出，雖然美國朝野掀起一片反華浪潮，但總統拜登的心中自有盤算，他表面上附和朝野，實際上在可以迴旋處盡力迴旋，國際外交還是要他這一類的政治老人，才能玩得圓熟。

早前，拜登主動邀約中國國家主席習近平通電話，通話後只十來天，糾纏近3年的華為集團副董事長孟晚舟引渡案，便宣告落幕。美國檢控孟晚舟向滙豐銀行提供虛假資料，要求加拿大政府協助將她引渡到美。這宗案件跟大國外交混雜一起，變得千頭萬緒，盤根錯節，近千日以來，更成了中、美、加3國之間，一個難解的結。

今趟想必是拜登老人在背後出手，用上一招「延後起訴」，為美國喪盡的臉面，留下最薄的一塊遮羞布，就此馬馬虎虎了結案情，讓孟晚舟就道回家。美國反華派聞訊後一片嘩然，白宮主人看在眼裏，卻只是淡然一笑，不予答理。

美國放過孟晚舟事小，由此卻解了中、加兩國的嫌隙，為雙方重回正常關係，廓清了最大障礙。外面的人老是以為，拜登正卯足勁拉幫結派，組織反華聯盟，若然果真如此，他又豈會輕易捨去加拿大這一條重要的臂膀？所以嘛，會看的人，就知道內裏的水有多深。

習拜會談之後，美國對華釋出的善意還不止此。美方剛宣布由11月起，入境者只要曾接種世界衞生組織承認的新冠肺炎疫苗，美國衞生部亦會承認。這也就是說，美利堅正式接受了中國製的科興和國藥疫苗。這兩款中國疫苗，目前在大部分西歐國家，以至日本、澳洲都未獲批准，美國卻率先跑出來宣布接受。此舉恐怕又是拜登對華伸出的另一條橄欖枝。