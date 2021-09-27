學生組織「賢學思政」4名成員涉違《港區國安法》相繼被捕，上星期五深夜，該組織宣布已再無運作空間，將會解散，即日起遣散組織所有成員及義工，並停止組織一切事務。

有道是「阿婆走得快，必定有古怪」，依家年輕人都走得快，唔通都有古怪？呢個組織去年5月成立，近期該組織召集人王逸戰、前秘書長陳枳森、前發言人朱慧盈、發言人黃沅琳先後被捕，被控以串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，當中王、陳、朱早前被落案控告串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，暫還押至11月3日再訊；黃沅琳亦被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，將會與另一宗涉及「賢學思政」另外3名時任成員嘅案件，一同轉往區院處理，其保釋申請被拒，須還押至11月3日再訊。

以上4人年齡由18歲至20歲，其中王逸戰報稱學生，朱慧盈就讀浸會大學宗教及哲學系二年級，黃沅琳曾就讀理工大學護理系二年級，據悉已從理大退學。年輕人不珍惜學習機會，將來服務社會，卻邁向暴力、勇武抗爭之路，最終甚至走上踎監之道，思之令人倍覺神傷！

政治既是眾人之事，年輕人從政一啲問題都冇。「賢學思政」個名改得幾好，孔子曾說：「弟子入則孝，出則悌，謹而信，泛愛眾而親仁。行有餘力，則以學文。」年輕人有餘力可以學文，進一步提高自己嘅道德修養。當然，真係有餘力，「思政」也無不可，之但係切忌行歪路，甚至走火入魔！政者，正也。政治乃是正道，其存在應是為了增進廣大人民嘅利益。若然從政無善志，以日日做漢奸為榮，必定冇好結果，睇吓老漢奸黎智英、嫩漢奸黃之鋒就知！時辰一到，躲到海王星都冇用！