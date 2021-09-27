在香港持續年多的世紀暴亂中，由於暴徒的裝備在外國勢力支援下不斷提升，並且因暴徒由頭到腳全身遮蔽，即使被捕認人取證也甚困難，對此，警方執法部門必須認真總結教訓，借鑑境外防暴先進經驗，提升和充實香港防暴裝備，尤其在拘捕及識別暴徒身份方面提升效能。謹綜合各方意見向當局提出七項建議。

其一，防暴水炮應加入難脫色味液體，在驅散暴徒集結後，協助警方追緝暴徒歸案，從而也提升防暴水炮車制暴的震懾力。

其二，鑑於暴徒已用無線電遙控指揮，和用哨兵監視警方調動的情報，以作街頭巷戰式的暴動部署，並有疑似特工現場指揮，已呈現城市游擊戰的局面，警方應提升運用無線電和網絡監控執法能力，使用無人機取證，打電子戰。

其三，警方應借鑑內地先進經驗，引入使用人臉識別系統或肢體動作識別系統及更尖端的電子科技，協助辨識暴徒真實身份，協助拘捕和檢控，把罪犯繩之以法，從而破解蒙頭遮面的身份辨識和舉證困難。其四，為協助拘捕暴徒及減少警員追捕時受傷的機會，警方應考慮引入繩網槍裝備。警員透過發射繩網設備，令暴徒難以在短時間內逃走，讓警員可較容易實施拘捕行動。

其五，警方盡快實施記者採訪證件由警務處處長統一簽發的制度，並制訂管理細則，杜絕假記者充斥暴動執法現場，妨礙警方有效執法清場。事實上，在年多的暴亂中，不少假記者的真實身份是暴徒。其六，必須取締所謂義務救護員，他們大多是暴徒的幫兇，爆眼女事件已暴露其真面目。

其七，大幅提升預防恐怖襲擊和孤狼自殺式襲擊能力。港鐵、機鐵、機場、法院等高危地區應把防爆、防毒、防火的安檢手段設在閘前。