選委會選舉塵埃落定，僅餘一名非建制派參選人勉強過關，成功堵死了「反中亂港」勢力在體制內奪權的道路，打下了「愛國者治港」和良政善治的基礎，並為接下來的立法會選舉和特首選舉，作出制度探路和社會宣教；但破紀錄的「龜速」點票，令本應是完美開局的「選舉三部曲」蒙上污點，連同早前接連鬧出的「低級錯誤」，折射出官僚機器「死穴」不堵、良政善治無望的管治現實。

踏進「國安法時代」，止暴制亂的目標已達，政局社情重回正軌，全面開展的「完善選舉安排」，亦構成了香港民主文化與民主運動的「新啟蒙」，全面擺脫「西式民主」的支配，嚴格依據中華文明和國家體制去貫徹落實「一國兩制」的原則，政治和歷史的意義和任務重大。至於今次選委會選舉，在「愛國者治港」的政治坐標下，反對派全面潰散，曾令社會嚴重內耗的對抗型政治亦聲沉影寂，並讓革弊興利、良政善治邁出了一大步。可惜，苦心孤詣的籌劃，卻被窩囊顢頇的官僚文化所隳壞。

這次選舉的總投票人數僅4,389人，265名點票人員竟耗上約11個小時才完成點票，即每名點票人員每小時平均處理1.6張選票，選舉事務處就安排有欠妥善致歉，會作出檢討和改善，希望一個月內完成檢討報告。

選管會在每次選舉後例必檢討並提出改進方法，但有關報告卻是高來高去，一律意見接受、態度照舊，繼1998年的選委會選舉和2016年的立法會選舉，今年的選委會選舉再將「龜速」推向新極限。

須強調，關鍵點不在於事後「發現」多少個問題，而是如何在事前預見問題、在事發時解決問題？若只着眼於技術細節或僅是頭痛醫頭，而不敢直面探究官僚系統的所存問題和嚴肅究責，怎能對症下藥？公務員隊伍多達近20萬人，卻連點票這簡單工作也做不好，怎讓港人對良政善治有信心？

香港曾對公務員的高效、廉潔、專業及中立引以為傲，但如今卻落得如斯典型的官僚異化現象，禍源在於由上至下的官僚自保心態，即使面對瞬息萬變、生死存亡的危機，也煞有介事地講形式、重程序、打官腔、缺擔當、尋開脫，遇事但求敷衍交差，但求「打好呢份工」，失去了服務香港的使命與承擔。管治風氣如此，能怪罪誰呢？

當然，我們不能將所有問題全歸罪於官僚主義，但政府確需履承責任，督促管治團隊貫徹問責精神、重塑管治文化、重組管治架構和公務員團隊，嚴懲失職怠責或與敵暗通款曲的「黃官」，並且破格拔擢忠誠可靠、恪守專業的公務員，體現獎懲有度的管治風範。

近期已接連發生多宗「低級行政失誤」，除效忠「宣誓」，是否還應有其他新指標和新措施，去測試和提升公務員的國家認知及服務社會能力與擔承？