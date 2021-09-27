世界視線：三年桎梏晚舟歸　美國丟臉加墊背

華為副董事長孟晚舟一案，在外交戰與引渡官司打了約3年後，日前在美國司法部一紙協議、中加互放「人質」的情況下忽然解決。孟晚舟無罪返抵深圳，象徵這場持續3年的大國交鋒首回合落幕。大國拗手瓜，贏輸怎麼看？簡單看，哪個國家宣傳得最厲害、民間反響愈激烈，是贏家的機會八九不離十。相反，愈低調、把事情當透明的，自然是因為輸了面子裏子，不提也罷。

按照這一標準，大陣仗宣傳甚至是舉國歡騰的中國，明顯是贏家。同樣高興的加拿大也有收穫，總理杜魯多趁機抽水，又是記者會，又是機場接機，把兩名加國在華犯案者獲釋一事，盡數收割成自己的政績。至於美國，孟晚舟離開加拿大前後的24小時，華府都當透明。

若說文宣不作準，那就看控罪的處理。孟晚舟返回深圳前，在加拿大透過視訊出席了美國紐約市布魯克林聯邦法院的聆訊，據公開的庭訊內容，她沒有承認任何美國橫加的控罪，只是與美國司法部簽了一份協議，至明年12月1日前，美國司法部均暫緩起訴她。雖然雙方簽訂的協議要保密，無法曝光，但美國司法部的公布，卻是孟承認曾就華為在伊朗業務誤導銀行，請注意，只是誤導！這與意圖式的犯法、違紀有天淵之別。有傳孟晚舟需交罰款，即使如此，她也只是把與加拿大法院打官司的錢用來以財消災，怎麼看都值。

大家不要忘了，兩個月前，中國向美國開列的兩清單三紅線，其中之一正是解決孟晚舟事件，如今的結果，不論是因為美國司法部搬起石頭砸自己的腳，還是外交戰又輸了，總之美國這次輸定了。美國政府沒有表態，不代表美國政圈對事件沒有回應，事實上，美國政圈有強硬聲音認為，今次事件是美國的又一恥辱。有說中美其實另有外交談判與讓利，這一說未必是假，但若中美在經濟合作上向前踏一步，中國有損失嗎？

至於加拿大，其處境應該比美國好，至少中國釋放了兩名加拿大人，但是中加關係卻再也回不去了，以加拿大的國力及經濟實力，未來的較量中，它注定只能是美國的附庸。