正論：空口說解決樓荒　原來是縱容劏房

最近房屋土地問題在香港鬧得熱烘烘，究竟地產商是否受壓，遊戲規則有否改變，這些都未必短時間內能夠證明，可以肯定的是，在中央密切關注下，政府官員不得不開腔，聲稱土地房屋是本屆政府重中之重的政策，說得倒是漂亮，但執行卻又是另一回事，房屋供應不足，公屋輪候排長龍，政府解決樓荒，原來是對僭建劏房視而不見，為的是讓基層「有瓦遮頭」？

粉嶺聯和墟一幢大廈2樓前座的平台，被人僭建及間隔成3間劏房，因為非法改裝喉管，多年來令到大廈居民飽受滲水之苦，而且影響大廈通風及透光度，阻礙其他住戶正常生活，最令人擔憂平台僭建加重樓宇承重量，日積月累恐怕損害樓宇結構。單位業主懶理街坊安全，以每個單位月賺5,000元租金計算，12年間已經賺逾216萬元，這樣賺錢的生意，即使是違法也大有人做，要阻止惟有靠執法，但負責的部門屋宇署，竟然明知這組僭建劏房存在，多年來遲遲未取締，令街坊非常失望。

面對本報的質詢，屋宇署確認單位有僭建物，但聲稱沒有明顯危險，所以按現存機制，要待大規模行動才按序處理，即是沒有確實執法時間，無了期任由僭建危害街坊。相信今次個案只是冰山一角，在其他舊樓或唐樓都有不少同類型事件，屋宇署又是「隻眼開隻眼閉」，本報在6月時亦頭版報道，荃灣享成街舊廈一樓平台僭建近20間劏房出租，電流超負荷，住戶及商戶終日飽受停電之苦，隱藏火警危機。屋宇署雖然2018年已向涉事業主發出命令要求拆除僭建，但3年後情況不但沒有改善，而且變本加厲，正如議員所說，屋宇署手軟腳軟，儼如無牙老虎，難怪僭建劏房如雨後春筍。

據統計全港有逾10萬間劏房，最少22萬劏房住戶，還未包括居於工廈的人士，而在公屋輪候冊超過25萬宗申請，相信不少劏房戶都正在排隊等「上樓」，可是輪候時間一再加長，平均要等5.8年，這些基層根本無力負擔私人單位萬元計昂貴租金，所以無可奈何要租住劏房，但眾所周知，劏房面積狹小，居住環境惡劣，不見天日，再加上喉渠亂駁，衞生情況極差，要承受健康、火警甚至治安危機，很多人慨嘆一日也住不下去，而且租金水漲船高，呎價超越豪宅，好不容易制訂租金管制，草案卻又甩甩漏漏，起始租金不設限，即是10萬元或20萬元租金都是法例可容許，對劏房戶又如何保障？可見官員對管制劏房的誠意有多大！

香港是全球樓價最高城市，這個「冠軍」銜頭背後，政府「功不可沒」。大量土地浪費，包括變成垃圾場的棕地或養蚊曬太陽的靚地，如果懂善用以建公屋，單位以萬計，絕對可以加快上樓，減少蝸居劏房的人數，可是事實擺在眼前，公屋供應或扶貧計劃都未達標，政府任由基層自生自滅，迫不得已要住劏房，否則要「瞓街」。官員縱容僭建劏房，原因大家心知肚明，若果滿街露宿者，他們顏面何存？有法不執，非不能，實不為也！