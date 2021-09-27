神州縱橫：任由隱患滿天飛　航空安全豈兒戲

自1903年美國發明家萊特兄弟駕駛「飛行者一號」衝上藍天後，飛機發展一日千里，人類自詡為「天空霸主」。然而即使時代進步，航空事故仍接連不斷，每每造成重大死傷，飛行安全絕不能忽視。近日，四川成都市一架小型飛機「超低空」飛越鬧市，在高樓大廈間穿插，雖未造成事故，仍令輿論嘩然。令人震驚的是，民航部門竟在相關片段在網絡廣為流傳後，才通報正進行調查，使人質疑如今內地大城市的上空，是否已淪為「法外之地」。

根據內地現行民航法例規定，在人口稠密區、集鎮、住宅區或任何露天公眾集會的上空，航空器飛行高度不得低於在其600米水平半徑範圍內的最高障礙物以上300米。惟從網傳畫面可見，該架SA60L輕型運動飛機的飛行高度，不但明顯低於附近大廈，更一度飛近多幢建築，連民居上的橫幅文字，從畫面中也能清晰分辨。在影片下的留言評論區中，大部分網民觀看影片後，第一時間聯想到美國911恐怖襲擊，形容該架飛機恍如隨時變身「炸彈」，直衝進大廈內。

事件曝光後，涉事飛機所屬公司負責人強調，飛機當時並無偏離航線；官方說法則指，該公司的飛行任務雖已得到批准，並已申請飛行計劃，但該公司並未按民航規章要求，對航線安全高度進行評估，官方已啟動行政處罰調查程序。雙方說法雖沒犯駁，卻惹人深思。作為領有經營許可證的通用航空公司，涉事機師也考獲飛行執照，兩者卻連最基本的民航規章都能忘記，不禁讓人反問︰民航部門當初到底是如何審批？

近年內地通用航空業發展迅速，惟此次事件反映民航部門對於通航公司的監管仍流於表面，未針對飛行計劃進行詳細審查。尤其是內地多個城市先後立例，加強規管航拍機等微型航天器，卻忽視偌大的飛機在鬧市上空任意穿梭，未有即時發現及制止，確實惹人詬病。

網民的留言看似危言聳聽，實則是一言驚醒夢中人。姑勿論被用作恐襲的可能性，再精密的機器也不能保證百分百安全，遑論高樓大廈之間充斥氣流、飛鳥等危險且不可預測的因素；更何況小型飛機事故絕不罕見，在今年3月江西就有一架小型飛機執行人工增雨任務時墜毀，擊中鄉郊民居釀成5死。此次飛機穿越鬧市事件雖最終化險為夷，但稍一不慎，釀成的災禍絕非一般事故可比，當局理應居安思危，切實加強監管，杜絕一切潛在隱患。