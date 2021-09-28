正論：哀執法人員喪命　冷血私梟須嚴懲

特區亂世，群魔張牙舞爪，治安受到考驗，幸有紀律部隊撐起社會秩序，面對各種勢力衝擊，依然緊守崗位，保障廣大市民性命財產，當中遇上不少困難險阻，更要冒上性命風險，昨日證實日前緝私時墮海失蹤的水警殉職，各界都為之惋惜哀悼，並痛斥私梟冷血。

水警女高級督察林婉儀，上周六帶領同袍於沙洲對開海面巡邏，發現懷疑走私活動，追截時被走私快艇高速撞翻水警截擊艇，4名警員包括林墮海，3名警員及時獲救送院，但林墮海失蹤，政府各部門連日來全力搜救不果，其遺體於昨晨被發現在大嶼山二澳對開海面漂浮，水警輪將其運返水警大欖涌基地。林的遺體由水警合力搬抬上岸，一眾同袍及家人均列隊致哀。據知港府會為林婉儀舉行最高榮譽喪禮，遺體將安葬「浩園」。

林婉儀由基層警員做起，服務警隊十多年，隸屬水警西分區，駐守昂船洲水警小艇隊並擔任指揮官，亦是警隊女子足球隊成員。林一生奉獻除暴安良，於反修例暴潮期間走在最前線，克盡己任，而且屢破大型走私案，包括去年9月走私貓狗避疫一案，疫情下因為未通關，走私集團集中海路運貨，警方加強海上巡查，林身先士卒，多次帶領同袍出海反走私，今次出事地點沙洲，亦是走私黑點之一。

警隊上下深感痛心，警務處處長蕭澤頤昨午到達大欖水警西分區總部了解情況，並親身慰問林的親友，並會給予適切支援。「一哥」強烈譴責冷血罪犯，未來誓加強反走私行動，把罪犯繩之以法。他強調水警海上執法艱辛危險，但面對目無法紀的罪犯是無畏無懼。相信今次殉職事件不會打擊警隊士氣，對於犯法者更加會迎頭痛擊。

本報早前率先報道，海上走私猖獗，港珠澳大橋下私梟快艇密如螞蟻搬家，相關相片及影片令人咋舌，報道引起全城關注，不久之後便發生這宗殉職事件。水警總區針對海上走私執法，於2017至2019年平均每年僅拘捕32人，但去年全年就拘捕了66人，升幅一倍，今年首8個月則更拘捕46人，佔去年全年的近七成。香港及內地相關執法部門必須積極合作，全力進行打擊走私，亦希望盡快可以把今次兇手緝拿歸案。

對於走私活動，無論法例及法庭判罰，必須嚴懲，才可以收到阻嚇作用，可以考慮以毒品案的罰則來作參考。走私活動剝奪稅收，損害正當商人生意，為非法組織帶來收入，亦帶來散播疫症及衞生風險，遺禍深遠。不要令罪犯有錯覺，以為偷運貨物比毒品罪行較輕，要讓他們明白，犯法就是犯法，必定要受到法律制裁。

之前反修例暴潮期間引來的誤解，今時今日還有網民對警員殉職幸災樂禍。林婉儀壯烈殉職，公眾惋惜之餘，亦希望市民了解紀律部隊站在維持治安最前線，等於面對槍口刀尖，必須獲得市民支持，須知道大家面對的敵人，就是破壞法紀的罪犯，警民攜手合作，太平山下才會真正太平。