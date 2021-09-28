功夫茶：重陽拜山交通亂　孝子賢孫欲斷魂

尋日27日天文台仲發出酷熱天氣警告，其中元朗公園錄得33.1度，熱爆全城！阿哥，都已經9月尾啦！下個月就10月，而10月14日就係重陽節，亦即農曆九月初九日，係中國傳統祭祖嘅節日！

九九重陽，因為與「久久」同音，九喺數字中又係最大數，有長久長壽之意；何況秋季亦係一年收穫嘅黃金季節，是以重陽佳節，寓意深遠；古人更加節目多多，又登高避疫、插茱萸、飲菊花酒；文豪蘇東坡有詩云「相逢不用忙歸去，明日黃花蝶也愁」！古人喺重陽佳節忙個不亦樂乎！而功夫茶一諗起香港嘅重陽，花未黃，人已愁！

呢，往往未到重陽，孝子賢孫紛紛喺節日前後往各墳場如柴灣華人永遠墳場、將軍澳華人永遠墳場等拜祭先人；之不過，有學者批評運輸署就今年公布重陽節嘅交通安排失當，未有清晰告知市民各路線嘅安排，試問若市民去到先知道乜又封路及改道，你話幾咁擾民！講真，喺官網公布，有鬼知咩？

按過往經驗，各區通往墳場嘅道路都會實施交通管制，之不過運輸署安排屢遭市民詬病，好似柴灣墳場經常係提早封路，更不准的士及小巴駛入，令孝子賢孫拜山行到腳仔軟，尤其上咗年紀嘅長者！呢啲封路措施為期至少兩個星期，更引起的士業界不滿。佢哋批評，即使多次同運輸署溝通，都係好似上香打乞嗤，被噴到一面灰！運輸署官僚就係懶理業界意見，每年均拒讓的士司機駛入，話之你老母你阿爺行到索氣先可至墳場。咁嘅安排，搞到市民年年叫苦連天，又令業界生意喺疫情下更見雪上加霜。

此外，位於屯門曾咀靈灰安置所有22,900個骨灰龕位，惟當中交通接駁大有問題。原訂連接靈灰安置所嘅交通配套只設來回兩條行車線，即使運輸署曾提及開辦來往屯門港鐵站及公路轉車處至曾咀嘅特別巴士線，應對大量前往掃墓嘅人流，之不過班次疏落，每班車要等大半個鐘頭，根本難以應付大量人流。

嗱！有學者指出，運輸署多年來發放有關封路資訊混亂，缺乏條理，市民無所適從，難怪被揶揄為「閉門造車」、「鬼祟封路」；又有立法會議員建議運輸署應就重陽交通安排向市民多作公開講解。功夫茶覺得，如果運輸署能明白「政之所興在順民心」及察民疾苦，就應該喺多人關注嘅媒體適時刊登廣告，詳述封路情況及臨時改道措施、巴士班次等，令媒體可跟貼及更廣泛報道，畀孝子賢孫能提早安排當日流程。登高掃墓，資訊清晰透明啲、交通流暢啲，金風送爽，點都會開心啲！