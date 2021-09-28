神州縱橫：強佔球場舞不停　大媽矯情實欺凌

跳舞有益身心，本來值得推廣，然而廣場舞大媽衍生種種社會問題，遭人詬病。近日，湖南株洲市一群大爺大媽為了跳廣場舞，竟用鐵錘砸破閘鎖，強行闖入正進行小學生足球比賽的球場，令賽事被迫腰斬。更離譜的是，該球場並非向公眾開放，該群大爺大媽事後聲淚俱下，歸咎於沒場地可供跳舞，仍惹來網絡上一片罵聲。最終當地社區為息事寧人，承諾會提供新場地，卻有縱容廣場舞大媽之嫌。

誠然，內地城市用地寸金尺土，部分地區發展欠缺優良規劃，休憩場地寥寥可數，加上近年全民運動意識提升，在供需失衡下，諸如「民眾夜跑時人車爭路」等情況屢見不鮮，尤其在舊區、城中村等地區更是「家常便飯」。一般而言，在短時間內難以增加休憩場地「治本」下，民眾相互尊重、禮讓遷就，是最佳的「治標」方法；但該群廣場舞大媽仗勢凌人，其帶來的擾民問題，並非單純增加場地便可解決。

近年官方及民間組織積極扭轉民眾對廣場舞的負面印象，例如舉辦廣場舞比賽，引入年輕跳舞導師及舞步等。惟事實上，民眾討厭的並非廣場舞，而是廣場舞大媽。絕大部分廣場舞大媽的本質都是友善、守望相助的好鄰里，偏偏有一些大媽罔顧他人感受，自私自利，造成居民困擾；且株洲大媽搶佔球場絕非孤例，無論是大城市還是小鄉鎮，各地也曾爆出類似新聞，日積月累下，民眾更容易以偏概全。

令人擔憂的是，廣場舞多以團體方式進行，大爺大媽三五成群，容易形成小圈子，思想傾向排他甚至脫離社會大眾，構成惡勢力團夥的雛形。這並非危言聳聽，株洲搶佔球場案例中，大媽們流露惡霸的特質，視官方指引及規則如無物，把文體局專門改造的足球場據為己有，甚至以大欺小，把比賽中的小學生趕走，其行為之野蠻，難怪網民氣憤。

該群大媽氣燄能如此囂張，全因人數眾多，加上廣場舞能強身健體、娛樂大眾，深信官方不可能打壓。然而，廣場舞本身雖無害處，違法亂紀的大媽卻漸成為社會毒瘤。正如國家旅遊局針對旅客不文明行為而設立黑名單制度，當局在增加場地的同時，更應訂立規例罰則，禁止大媽做出擾亂公共秩序的行為，同時讓群眾與大媽均有法可依，減少衝突。畢竟城市管理講求秩序，體育運動同樣有守則，把大媽的霸道視作無傷大雅，受害的不僅是民眾，也連累循規蹈矩的大媽。