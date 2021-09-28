世界視線：英國紳士假風光　脫歐方知處處難

英國決定脫歐已經5年，這個漸成歐洲孤兒的國家，其混亂卻像剛開始。英國人曾以為脫歐後就能擺脫窮鄰居，從此過上肥水不流外人田的好日子，豈料脫歐後卻是經濟差、物價貴、物資缺，貨倉、餐館找不到勞工，社會上最值錢的手藝工是水電、髮型師。英國紳士快熬不住了，後悔當年玩了那場公投脫歐遊戲的人更多。

上述場景並沒有誇張，香港有超過10萬人已移民英國，他們不但深有體會，願意在異鄉做基層勞工的人，已經替代了從英國撤出的東歐勞工的工作，如貨倉、零售、送遞或餐飲等。不過，英國最缺乏的是貨車司機。

英國真正以駕駛重型貨車為職業的司機人手非常不足。由於疫情影響全球航空及海運業，在歐洲大陸，長途運輸不少都轉為依賴陸路貨運，據英國公路貨運協會估計，全英需要多10萬名司機才能滿足市場需求。英國運輸界加薪搶人、聘用外勞早已不是新聞。

近日英國傳媒放風，約翰遜政府準備向5,000名受聘於英國運輸業的外國籍貨車司機發出臨時簽證，讓他們光明正大在英國工作，有居住、醫療等生活便利。這一招能否解決人手荒，英國政府也要摸着石頭過河，畢竟他們不久前才趕走了東歐人，如今又要以臨時簽證吸引他們回來，東歐勞工會怎麼想呢？總之，這個聖誕節前，英國人都要苦捱了。

不說不知，英國已出現嚴重供不應求壓力，糧油食品、生活物資及百貨都出現短缺及供應不穩現象。最要命的是，掌管全英石油供應的英國石油公司也因貨車司機人手不足，不少油站已乾塘須關閉，出行極度依賴汽車的英國人，沒有汽油就等於斷了腿，這個冬天怎麼熬？

脫歐是英國近年最大的公共決策，當年英國公投定前途，曾引來不少艷羨民主公投的眼光。如今英國人及曾欣羨的人開始醒悟，以民主包裝的公投遊戲其實很坑人，一旦被坑，還很難脫身。東歐人則在譏笑英國，富裕久了的英國人太過脫離人間煙火，英國的基層勞工幾乎都是新移民或歐盟其他成員國民，脫歐一旦落實，紳士們變成生活白癡，又有甚麼過人之處呢？