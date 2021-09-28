外交部9月24日公布的美國干預香港實體清單，意義並不在於公開世所不知的事實。清單是把美國政府自2019年以來以政府名義所作所為羅列出來，全是公開的資訊，大家都耳熟能詳。但這樣清單出來的政治意義是中國政府已不對美國有任何顧忌，公開地對美國政府官員、政客和議員作出指控和批評，不留餘地，顯示出在外交方面再無畏縮。

當然，更重要的例子是在新冠疫病溯源問題上，外交部直接要國際調查美國在國內國外的生化實驗室，言下之意是病毒有可能從美國實驗室製造及擴散出來，禍害全球。中國便已反守為攻，即使美國的生化實驗室驗不出病毒的源頭，也可把美國在全球廣設生化實驗室的陽謀陰謀揭示於世，作用不僅是病毒溯源的反制，更是暴露美國的狼子野心，威脅全球，也打破美國長年累月製造的道德假象。二戰後美國似還繼承日本、德國的毒氣和生化武器，反國際規則，觸犯反人類的暴行。

相對而言，外交部的實體清單攻擊性較弱，主要作用不是警告美國，而是向國內外揭露美國對香港的干預，排斥任何親美的顛倒是非的言行。

不過，清單還是溫和，對還是迷信美國普世價值共同體的國家和群眾來說，作用不大。中國的外交實應進一步通過不同的渠道，用歷史和國際例證來證明美國干預的程度，一是即使依其價值觀念的標準也不容許，二是干預背後實際帶有更大的對華陰謀。

美國不少官方和政治機構已發表不少對華攻擊的報告，在在都表明美國政壇是用新冷戰的方式來攻擊中國。即使美國政府公開否認，說不是推動新冷戰，不過是口頭欺騙，只是為了迷惑無知群眾，以它國內和歐洲同盟國內為主。對此，中國應該由外交部或所屬研究機構同樣地出一個報告，羅列美國的新冷戰思維的行動，將之與冷戰相比，也與它公開宣傳的普世價值相比，詳細地指正出它的虛偽、謊言，使之無法抵賴。

外交戰是新冷戰的前沿，但基礎是價值觀之爭，真偽訊息之戰，不能作文明紳士的心態來對付歐美的狼子野心。帝國主義、殖民主義哪有真正的道義、道德可言。美國干預香港，更應把它各種中介渠道、後援機構的作為揭露，才可使人看到美國的陰謀是怎樣的深遠。除了支聯會、教協等，還有許多美國支援組織要公開。