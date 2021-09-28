香港的「叛國禍港四人幫」，是一幫老洋奴、老漢奸，混到今天，但是「同人不同命」，黎智英、李柱銘以及何俊仁，不是判刑就是坐監，只有陳方安生逍遙法外。

同樣，香港的小洋奴、嫩漢奸也是「同人不同命」，黃之鋒早已坐監，他的戰友羅冠聰、周永康、張崑陽等先後去了英美，據稱最近還聚在華盛頓過中秋節，優哉游哉。可憐黃之鋒在香港大牢裏斯人獨憔悴。

老漢奸中「獨樂」的只有陳方安生，而小漢奸有3人在外國節日快樂，可見小漢奸比較「醒」，見勢不妙撒腿就跑，老漢奸們太遲鈍，也可能過分自負，以為自己很有「江湖地位」、「政治分量」，受外國勢力特別保護，港府不敢輕易「動」他們，於是拖拖拉拉、猶豫不決，到想跑時就太遲也。

老漢奸陳方安生目前安居家中，享有充分自由，然而為了躲藏得好些，低調低調再低調，一年多來「粒聲唔出」；黃之鋒則不甘寂寞，在獄中也要時時發貼文，今個中秋節，他就在所謂「適應」這個問題上大發議論。

黃之鋒表示，他已經坐過幾次監，過去9個月都是在獄中度過，到了最近才悟出要適應環境的道理，這貼文要分享一下怎麼在苦難中自處。他同時指出，人在低潮時有各式各樣的念頭或情緒萌生都是正常的，不需要逞強，顯得無畏無懼，急於打倒昨日的自己，否定過去，要學習同恐懼共存，不過最重要的是「要適應但唔好慣」。

黃之鋒說了一堆，意思有四，一是他感到了坐牢的「苦難」；二是他要「適應」苦難；三是不要急於否定自己，打倒昨日的我，但要學習「和恐懼共存」；四是這種「和恐懼共存」的適應狀況不能成為習慣。

看來，黃之鋒心情矛盾，難以自解，既看不到前景，又不甘心自己的失敗，擔心趴下後就起不來也。