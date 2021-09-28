最近種種迹象顯示，中美關係逐漸趨於緩和，而且是美方主動伸出橄欖枝。美國總統拜登日前在聯合國大會上的發言，罕見地沒有點名中國，而且提出「避免冷戰、和平競爭」，這就是一個明顯的信號。正是在此信號之下，困擾中美關係將近3年的孟晚舟事件得以解決，而美國氣候特使克里也宣布將於數星期內再次訪華，美國商務部長雷蒙多更計劃率領一眾企業高層訪華，凡此種種無不反映美方急於打破僵局。特別是孟晚舟事件，華府前倨後恭，作出前所未有的讓步，令人嘖嘖稱奇。

國會反華政客魯比奧批評拜登政府對華態度「危險地軟弱」，他也許沒有說錯，但不軟弱又能怎樣？這些年美國全方位打壓中國，幾乎所有手段都用遍了，還拉攏盟友一起圍堵，結果不但無法遏制中國，美國反而內外交困。拜登上台後更是諸事不順，國內疫情嚴重反彈、經濟復甦受阻、通脹壓力山大、債務瀕臨爆煲；國外則遭遇阿富汗撤軍的羞辱，拉攏盟友方面也是屢屢碰壁，最後只能與英國、澳洲抱團取暖，「五眼聯盟」僅剩「三眼」。試問美國還有多少籌碼遏制中國？

形勢不由人，拜登政府不是不想繼續強硬對付中國，它上台以來一直都是這樣做，甚至比特朗普政府猶有過之，奈何力不從心，只好調整政策。

在阿拉斯加和天津兩場外交博弈中，中方態度堅決，除了表明「不吃這一套」，而且列出了兩份清單，令老美顏面掃地。撤銷對孟晚舟的引渡要求，就是清單內容之一，可見美國蠻橫歸蠻橫，還是不得不重視中方的要求。當然，不管美國如何伸出橄欖枝，都不會改變其遏華政策，中方不宜有任何幻想，該合作的時候合作，該鬥爭的時候還是要鬥爭。