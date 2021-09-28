支離破碎的民主黨引爆內戰，老鴿乳鴿狗咬狗骨。該黨日前召開特別會員大會，討論是否參選年底的立法會選舉，惟未能得出結論，反之提出設機制讓有意參選黨員報名，再由中委會處理，變相提高參選門檻，合乎該黨主席羅健熙不擬派員參選的主張。但一直主張不參選便應「摺黨」的老鴿李華明對此不以為然，直斥有關安排是刁難欲參選的黨員，雙方你一言我一語，火藥味濃。

李華明早前才明批乳鴿的不參選論，重申若民主黨不參選，議會內沒有議員，政府只會當該黨隱形，認為民主黨已完成歷史任務，應該解散。結果遭乳鴿狂轟，叫他返歸賣腸仔。作為吃瓜的旁觀者，筆者倒是十分認同李華明的解散主張，試問無法在議會佔一席之地，又不欲派人參選，地區議席又預料無得留低，民主黨淪為空殼，不解散難道想轉型為民間口水組織，跟學生會、街坊福利會看齊嗎？

人貴自知，偏偏反對派最無自知之明。民主黨過去是議會內的泛民第一大黨，具有領導地位，的確要風得風、要雨得雨。問題是，反對派就是不明白自己的位置，在香港也文也武，除了是港府軟弱無能，更因為中央忍讓。相對於14億人口的中國，香港算甚麼？民主黨算甚麼？從這幫人跟着漢奸黎蠻纏胡攪、佔中之後再弄出黑暴、甘當美英走狗開始，民主黨又好，其他反對派也罷，已注定走上不歸路。一條《港區國安法》、一招公職人員宣誓規定，足以將這幫政客一鋪打殘。

現在民主黨被打殘之餘，還要掀開肚皮讓人見識老鴿乳鴿唇槍舌劍大混戰，有人眷戀昔日風光妄想東山再起，有人意興闌珊執包袱走人，將內部矛盾暴露人前獻世，醜不堪言，都可謂「民主」的最高境界矣。