9月21日，習近平在聯合國大會一般性辯論上發表題為《堅定信心，共克時艱，共建更加美好的世界》的重要講話，首次提出「全球發展命運共同體」理念，發人深省。

雖然西方社會持續對中國展開批評，但中國在外交及全球影響力上能取得突出成就，最重要是真心誠意，有責任和擔當。反觀美國，如今已是外強中乾，只忠於自己的利益，我們看到在其國內債務不斷上升，貧富差距愈發懸殊，種族歧視和人民矛盾不斷激化。2008年金融海嘯造成嚴重經濟創傷，新冠疫情可謂雪上加霜。如今中國走在具有中國特色的社會主義道路上，充分利用資本主義誘動力，先使一小部分人富起來，達到小康水平，然後推動共同富裕，確保財富平均分配，提升人民幸福感和幸福指數，從而可以矯正資本主義下產生的貧富懸殊和扭曲的現象。

中國人民在經歷長期艱難曲折的鬥爭後，終於推翻帝國主義、封建主義和官僚資本主義的統治，取得新民主主義革命的偉大勝利，接下來要實現的就是共同富裕。共同富裕是中國式的現代化追求，這和西方國家有着本質不同，他們雖然也聲稱追求富裕，但他們不可能實現共同富裕，根本原因在於資本主義私有制和剝削制度的存在，他們沒有想過要平均分配利益，而中國正進行的偉大實踐，正是為解決人類問題提供我們自己的智慧和方案。

事實上，共同富裕是馬克思主義所設想的未來社會的重要特徵，但馬克思主義在歐洲的實現過程中，偏離了原本路線。當馬克思主義和五千年的中華優秀傳統文化結合在一起，才煥發出新的生命力，也凸顯中國特色社會主義制度的優越性。

相關內容也已在憲法序言中寫明，我們推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展，最終建成社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興。但也需要注意，中國的階級鬥爭還長期存在，社會上還存在着一些不良意識形態，例如一些正在荼毒年輕人的「娘炮文化」，國家整頓不良企業，拒絕娘炮，因此貫徹實行國安法23條，就是要掌握意識形態的主導權，抵制不良文化的危害。

在富有中國特色社會主義的道路上，我們這列復興號穩定和快捷地向民族復興目標挺進，也向全世界展示富有中國特色的民主意識，正實踐由小康進入大同，大道之行也，天下為公。