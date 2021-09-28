華為太子女孟晚舟日前獲釋，美國及加拿大這一場政治脅迫和濫用司法的鬧劇總算畫上句號。然而，美國共和黨參議員魯比奧、哈格蒂竟大表不滿，前者力斥總統拜登「對華態度危險地軟弱」，後者批評華府向北京投降。常言道「知錯能改，善莫大焉」，美國政客與惡的距離已是一目了然。

雖然共和黨人借題發揮向民主黨拜登政府發炮，乃兩黨政治互相攻訐的例牌菜，問題是美國等西方白人社會，經常批評塔利班剝削女性，卻不曾反省山姆大叔指使加拿大附庸軟禁孟晚舟，性質上不但是對其他民族的霸凌，更是對女性的公然欺壓。

值得留意的是，孟晚舟被美加惡意拘留經年，至今仍是拒絕認罪。美國當年拘捕法國阿爾斯通集團高層皮耶魯齊，其後達成認罪協議，美方以皮氏的供述作為證據，由法庭出手判罰逾7.7億美元，成功「肢解」競爭對手的舊調，今次無法重彈，魯比奧等人在攻擊政敵時，能否分清是非黑白？

魯比奧在孟晚舟事件上這樣落力，當然未必無因。魯氏曾多次將矛頭對準中國，屢以新疆、香港人權問題對中國指手畫腳，早獲內地官媒冠以「反華小丑」之名。這個古巴裔美國人，作為眾多移民家庭中的一員，竟能踏上政壇青雲路，美國至上主義早已深植腦海。加上有人因為古巴走上共產主義之路，才被迫離鄉背井，故對共產主義有種莫名的仇恨，更毫不保留地展現在政治取態上，甚至對有國家透過齷齪手段編造藉口，共了別國7億多美元的產此一事實，睜一眼閉一眼，對如今歷史重演又視如不見，還擔演了百犬吠聲的帶頭角色。畢竟公義和私怨，在一個民粹氾濫的時代，大部分人也是區分不清的，甚至無視自己欺壓霸凌別國的事實。