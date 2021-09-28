美國政府的實力很強，但腦筋很笨，尤其是不諳外交韜略，故與中國博弈，無怪乎屢屢碰壁。譬如處理華為副董事長兼首席財務官孟晚舟一案，白宮中人便是跋前躓後，進退失據，當日要求加拿大拘捕孟女士是一大錯，捉人之後不從嚴論處，將她輕易放回，是另一大錯。華盛頓糊塗若此，難怪會給北京吃定了。

中國正要騰飛，對手想制止，就先要找出其死穴所在。這個死穴既不在國防，也不在電訊技術，更不在於晶片。因此排斥華為，拘捕孟晚舟，都是錯認路頭的做法，根本於事無補。

呵呵！我不妨洩露一點國家機密，洋鬼子們可聽好了。中國原本的死穴，是在於國民太仰慕歐美國家，滿以為西方的月亮更圓。幾年前，中美兩國尚未鬧出大紛爭之前，我國崇洋媚外者何其多，留學、旅遊、購物甚至置業，所選的往往都是愈有洋氣者愈好，白花花的銀子就一味往外送，即使貿易戰開打之後，情況也是一樣。

然而，美國突然透過加拿大扣留孟晚舟，這樣一位溫文優雅、落落大方的中國弱女子，洋鬼子竟然也不放過。此舉無疑是外交戰上的一大敗筆，美國徹底觸怒了龍的傳人，中國人崇美、崇洋之心登時冷卻，身上的死穴亦隨即消失，全國上下同仇敵愾，都喊着要抗擊美帝主義。

但話雖如此，中美兩國實力看來仍有差距，撼山容易，撼美帝難否，中國人心中本來還是沒底，如果華盛頓一硬到底，咱們確實很難探清對方究竟有幾斤幾両。然而白宮中人忽然氣沮，讓該案草草了結，這一下子便讓老美的實力露了餡，原來華盛頓果真是隻紙老虎。由是使整個中國沸騰起來，也膽壯起來，往後抗美，便再無顧忌了。