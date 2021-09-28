關心民生，服務市民，不能忽略那些所謂的「小事」，此亦「天下大事必作於細」嘅道理。本報為民喉舌，關心社會關心百姓，每當見到不平事、政府對民生事務「側側膊唔多覺」，必發揮第四權大力鞭撻，絕不姑息！

呢，本港房屋問題成為社會深層次問題，這已是共識，尤其曾蔭權政府時期減建公營房屋遺禍深遠，破壞基層上樓機制造成劏房問題，接下來嘅特首又得把口視房屋政策為施政嘅重中之重，可惜光說不練，又一味好高騖遠，致使公屋輪候愈排愈長，基層市民望到頸長、盼到眼出血依然難上樓，而廿多萬劏房戶更成為房屋亂象！

嗱！尋日本報又直擊位於粉嶺聯和墟、樓齡近半個世紀嘅聯昌大樓，二樓前座平台被人違規僭建房屋，與相連嘅大樓原有單位間出最少3間劏房牟利，網上衞星圖片顯示呢個僭建平台屋存在最少12年，以同區劏房月租5,000蚊估算，業主最少已收租216萬個大洋！呢啲僭建劏房多方面影響大廈，譬如喉管亂駁致塞渠漏水，亦影響大廈嘅採光及通風等，咁多亂象，自然引來居民投訴。

之不過，屋宇署承認大廈有僭建物，但稱無即時危險，不會即時取締！阿哥，知唔知乜嘢叫做「當斷不斷，反受其亂」？唔通真係要死人冧樓、惡菌播毒或發生火警先至去取締？咁就太遲啦！執政為民，應本着「利民之事，絲髮必興；厲民之事，毫末必去」，豈能一句「無即時危險」便把問題多多嘅僭建劏房視而不見，關人隱事？

事實上，香港劏房問題嚴重，老朽還記得本報曾經報道有一個工業大廈單位劏出90個房間，如此劏法，簡直神乎其技！庸官再不執法，劏房危機一發必不可收拾！勿謂言之不預也。