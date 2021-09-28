兩地通關的問題，是重大民生問題。而通關順利解決的基礎卻是科學的防疫抗疫衞生問題，來不得半點馬虎，更不能情緒化、政治化，否則便會功虧一簣。日前政務司司長李家超、食衞局局長陳肇始，率領一眾香港專責處理疫情的專家，赴深圳與內地衞健委及港澳辦官員會商。大眾都希望早日達成雙向通關的方程式、時間表、路線圖，從科學的、實事求是的角度找到解決問題的鑰匙。

早前林鄭月娥在深圳獲副總理韓正接見，談做好3場選舉的問題時，林鄭突出表現代表香港市民向中央領導人提出早日通關的要求，令人覺得「騷」味重兼有甩鍋內地、推卸拖延通關責任之嫌。

林鄭的演繹手法確實高明，但沒有真誠為未能通關承擔責任，及對症下藥地解決香港本身存在的防疫漏洞及不足，完全迴避香港落後的防控疫情措施，如全民防疫注射、實施健康碼（即疫苗護照），及通關後疫情萬一爆發的嚴密封閉隔離檢疫措施。澳門已達標便可雙向通關，香港未做到，仍然是漏洞百出的「安心出行」，自然不能通關。如此科學的標準要求，絕不是靠說情、靠倒逼、靠玩手段便可以達到的，因為新冠病毒及變種病毒不會與人講人情、討價還價的，不會因政治而不侵害人體的。

最近港大深圳醫院院長盧寵茂接受傳媒訪問，毫無私心講出內地尤其是深圳是高度關注香港疫情，內地對每宗香港發生的個案都作極深入的探究，包括澳洲影星妮歌潔曼獲豁免檢疫拍片的荒謬。他又以自己往返兩地上班也必遵守嚴格檢疫為例子，直接踢爆港官的虛偽和做作。

內地被港官「過了一戙」，啞子食黃連。可是衞生防疫是科學，不會因講人情和耍手段而改變。