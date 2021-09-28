中國外交部上周發布《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》，清單分5個部分系統梳理自反修例暴動以來，美方干預本港事務、插手中國內政的102項事實，是記錄美國的「罪證簿」。

透過這些確鑿證據，可清晰看到美國對香港事務的干涉是何等的赤裸裸和肆意妄為，在民主、自由、人權、法治等問題上，美國是多麼虛偽「雙標」。美國的根本目的，就是透過新冷戰思維圖謀「以港遏華」，延續美國霸權。

國務院港澳辦表示，事實清單是對美國一再污衊抹黑中國政府對香港管治和悍然對中國政府官員進行所謂制裁的有力回擊。外交部駐港公署指出，事實一再表明，美國就是破壞香港繁榮穩定的最大幕後黑手，鐵證如山，不容抵賴。

美國打「香港牌」遏制中國，少不了本地反中亂港勢力的配合。上述清單更讓市民看清楚反中亂港者勾結外部勢力，打着「民主」、「自由」的旗號，鼓吹「港獨」、「自決」的真面目。他們就是破壞本港法治穩定、社會安定繁榮、經濟民生的罪魁禍首，是開門揖盜、導致本港出現國家安全缺口的真正元兇。

再者，美國亦是試圖將香港問題打造為構築對華聯盟、發起對華新打壓的集結號。這種對華防範遏制的冷戰思維，源自美國對自身霸權地位岌岌可危的戰略焦慮。在百年不遇新冠疫情衝擊下，美國國內政治的嚴峻形勢更令美國政府感到需要不斷炒作中美關係，以轉移國內的不滿情緒。

中央政府在關鍵時刻制訂實施《港區國安法》，讓港府能夠按法例防範、制止和懲治危害國家安全的行為；再通過完善選舉制度，防止反中亂港分子藉選舉進入特區政治體制。香港剛剛完成的特區選委會選舉，以及正在落實的公職人員宣誓制度，體現了絕不允許任何反中亂港分子進入特區管治架構的「鐵的底線」，築牢維護國安根基，恢復社會秩序，重塑良好營商環境。

《港區國安法》實施至今已逾一年，香港告別動盪不安的局面，社會逐步安定。根據《全球金融中心指數》的最新報告，香港的總排名較今年3月上升1位至全球第3位，肯定了香港作為全球領先金融中心的地位與實力。單以金融市場為例，中港兩地市場互聯互通機制的逐步擴大，從滬港通到深港通，全年的成交額由2014年的不到2,000億元人民幣，增加至去年的逾15萬億元人民幣，可見營商環境更勝從前。香港社會現時已漸由亂轉治，並由治及興。

國家一直堅持走改革開放的道路，堅持「一國兩制」此制度優勢。不論美國怎樣用單邊主義、霸凌主義向國家及香港施壓，都終告徒勞無功。期望市民更齊心、果敢向霸權主義說「不」，堅決反對及防止外部勢力干預香港內部事務。