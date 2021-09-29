神州縱橫：宣揚支教忌浮誇　行善積德莫作假

內地網絡經常出現宣揚正能量的報道，但真實性屢受質疑。近日，90後海歸女碩士龍晶睛因號稱「連續10年支教」，受到自媒體乃至官媒熱捧；然而真正把事件推上熱搜的，卻是有網民曝光其青年企業家的身份，批評她「假行善、真斂財」，但龍隨後公開支出明細，反駁指控。斂財孰真孰假，自有官方調查公論，惟把事件推上風口浪尖的背後，卻源於民眾對慈善的不信任。

所謂「支教」，就是支援落後地區教育和教學管理工作。隨着90年代末的教育改革，大量農村中小學遭裁撤，城鎮學校又未能容納所有鄉村學生，便出現志願者自發前往農村支援教育工作。教育部等部委2003年發起「大學生志願服務西部計劃」後，大學畢業生已可透過官方途徑參與支教；時至今日，官方在新學年仍派出超過兩萬名教師到邊遠地區、邊疆民族地區及革命老區進行支教。

民間組織發起的支教，更多的是幫助官方未能覆蓋的地區，與個別學校建立合作關係。由於屬非牟利性質，民間支教項目依靠捐助來維持，滲入商業運作成分也無可避免，且需要時刻得到公眾關注，因此大事宣傳屬必要手段，不單止為傳播正能量，更希望能拋磚引玉，吸引更多人參與或捐款。

然而在龍晶睛事件中，最惹人詬病的莫過於商業化的宣傳手法，予人過於浮誇之感，且着重於打造其「人美心善」的網紅人設，受助者反而淪為配角。此外，其致力打造的「連續10年支教」形象，與她每年只前往農村數次的事實，存在巨大落差。

前有郭美美偽善，後有諸多眾籌騙局，在內地，愈來愈多民眾對做善事有所警惕，擔心慈善機構只是不法分子的「搖錢樹」，善款遭人挪用，故每當有好人善舉，不少網民均會提出質疑。別說弄虛作假，那怕宣揚中帶一點點誇大成分，詰難也會接踵而至。事件中，自媒體過度歌頌龍晶睛，擺拍事實明顯，未聚焦在受助者及支教行動的意義，宣揚善舉變成宣揚「善人」，惹人反感是自然不過。

不過，與一般炒作做騷存在些許不同，即便龍晶睛未有長期參與支教，但按其所言，其公司確實有推動長期支教項目，或許事件純屬公關災難。倘若輿論把行善標準定得太高，站在道德高地批判，忽略現實中種種難處，行善者動輒得咎，無疑是對其熱誠潑了一盆冷水，人人自私自利，最終受害的始終是受助者。