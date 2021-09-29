功夫茶：走私艇橫衝直撞　治亂海宜用重典

上周六嘅反走私行動，不法之徒為求甩身，斗膽驅快艇撞翻追截嘅水警小艇，女高級督察林婉儀喺怒海中失去蹤影，其後證實不幸罹難。當遺體送抵屯門大欖涌水警基地時，不少佢嘅同袍禁不住灑下熱淚，基地變淚海，場面傷感！

警隊痛失一名菁英，上下均感痛心。尋日水警總區指揮官莊定賢喺社交網站發貼文悼念有「走私剋星」之稱嘅林婉儀督察，形容事件令人心碎，稱佢「對工作嘅熱誠、堅毅與果敢，實在令人欽佩，我們會永遠懷念她！」莊定賢並表示，過去數天同事嘅表現，亦令佢感到作為指揮官嘅另一份自豪感。自豪係擁有一群喺面對危險及艱巨而困難嘅工作環境下，仍然無畏無懼去面對嘅同事。功夫茶相信佢所指嘅，係為擁有一班勇於承擔重任嘅同事而發出此一番肺腑之言！帶勇之人，就係要有擔當！

林婉儀不幸殉職，令人想起走私集團利用俗稱「海上螞蟻」嘅走私快艇走貴價貨如花膠、海鮮食材、電子產品、化妝品牟利，以「密密送」方式高速駛向內地。本報早前亦獲得一段影片，拍攝地點為大澳對出海面，位置鄰近港珠澳大橋。當中有超過100艘快艇喺大橋底高速行駛，恍如萬箭齊發，又如拍緊「赤壁之戰」，認真誇張！

呢，有海豚保育學會發言人喺電台節目指出，佢哋平時出海觀察海豚，自去年起已留意到好多走私快艇停泊喺港珠澳大橋橋躉，並經常喺大橋以北嘅沙洲及龍鼓洲海岸公園出現。阿哥，呢處水域係海豚保護區，海豚保育學會指每次都見到約30隻快艇在此穿梭，佢哋甚至喺呢處捕魚、亂丟垃圾，大有可能破壞海床，難怪最近保護區已少見海豚出現！而近月觀察啲走私船已轉至大橋以南嘅大澳水域停泊，呢度又係最多海豚集結嘅位置，咁多走私船穿插，海豚梗係冇啖好食啦！俗語話「城門失火，殃及池魚」，依家係啲走私船失方向，橫衝直撞，殃及海豚吖！

今趟林婉儀殉職，引來大家熱議走私快艇猖獗是可忍孰不可忍？大家如果不善忘，當記得去年1月海關於沙洲反走私巡邏，疑受撞擊翻船，兩男一女關員昏迷，送院搶救不治。功夫茶舊事重提，只係提醒悲劇一再發生，有關當局係時候「治亂海，用重典」啦！有論者建議必須嚴懲海上走私，可以考慮以毒品案嘅罰則作參考。警務處一哥亦強烈譴責呢啲冷血罪犯，誓言要加強反走私。尋日大批警察機動部隊喺油麻地公眾碼頭等設路障，檢查車上有否暗藏走私貨物，功夫茶覺得應該來一次海陸空大行動，以警隊菁英大包抄呢啲亡命走私艇，以「守城」嘅氣勢震懾之，咁至係波！