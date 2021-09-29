產評：美錯估通脹形勢　全球滯脹風險高

全球持續出現「新五缺」（缺晶片、缺勞工、缺原料、缺貨櫃和缺疫苗），拖慢經濟復甦之餘，更激化通脹。對此，美國一直「心存僥倖」，強調通脹只是短暫現象，不甚作為。詎料內地經濟變陣，多個產業刮起監管風潮，並着手拆解內房企債炸彈，近日更實施史上最嚴格的限電令以應對能源短缺，供應鏈緊張的風險勢傳導至全球。眼見大宗商品價格急飆，美國聯儲局主席鮑威爾終於「認衰」，指通脹升溫可能維持更久。看來，這場「世紀大放水」派對最後難逃以「停滯性通脹」（即「滯脹」）終結，並將市場推向崩潰的邊緣！

美國總統拜登今年初上場以來，一直大灑金錢，致力於推動本土經濟增長。市場流動性氾濫，股、樓等資產價格持續上升。美國人「口袋」不愁銀紙，即使疫情緩和，不少亦寧願呆在家中不返回工作崗位，致有工無人做。資產泡沫白熱化，經濟過熱，供需失衡下物價上升，美國8月消費物價指數（CPI）按年升5.3%。雖然聯儲局9月會議終表示年底前或開始縮減買債，並擬提早在明年加息，但實際行動仍充滿變數。

事實上，通脹升溫的情況非美國獨有。英國8月CPI創9年最大升幅，歐元區8月CPI增幅亦創10年新高。內地8月CPI僅升0.8%，主要是豬價大跌所致，且今年以來當局在遏止大宗商品價格上升方面下了不少工夫。

如今國際原油期貨價格創3年高位，美國天然氣期貨價格創7年新高，棉花期貨價格創9年新高，內地動力煤價更接連破頂。大宗商品價格狂升，勢如破竹，全球正陷入一場能源危機。在北半球冬季將至，內地率先實施限電令以疏導供需失衡的壓力，但正值旺季工廠產能下降，將無可避免激化全球供應鏈問題。內地經濟增長受壓，惟當局早已着手「消泡」，內部風險料可控，可是風險向外傳導勢必加劇全球通脹壓力，尤其是歐美等地在資金嚴重氾濫下，經濟有過熱迹象，疊加物價飛升，勢將令消費信心及企業盈利打折，全球資本市場壓力大增，估值高企的美股更如「脫線風箏」，搖搖欲墜。

市場都在擔心1970年代的「滯脹」歲月會否重演。所謂「滯脹」，意指經濟停滯、失業及通脹同時持續上升的經濟現象。當年的滯脹正正就是由油價暴漲引發，當然今時今日有不少新能源興起，油價走向亦不能一本通書看到老。惟以這些年內地不斷增加油氣存量，保障能源供應，又積極推進碳達峰與碳中和目標，可見在應對這場能源及滯脹危機上，內地比任何一個經濟體來得更有準備。

要是美國真的陷入「滯脹」危機，中美脫鈎下，內地反可藉此減低美國市場極端風險的傳導，加上內地早已着手化解內部不穩定因素，有效確保雙循環戰略行穩致遠。可見中美兩國的經濟發展，就如「龜兔賽跑」一樣，原本條件相對優越的一方因為自甘墮落，終於被條件相對落後的一方後來居上，東升西降，盡在不言中。