正論：消費券刺激市道　救經濟還需通關

短短數年間，香港經歷劇變，以往10月初被視作「黃金周」，內地客來港消費帶旺零售業及旅遊相關行業，可是好景不常，香港吸引力不再，再加上暴疫摧殘，疲不能興，黃金周日漸褪色，不過，今年卻會出現「小陽春」，因為政府第二期消費券將在10月1日發放，百多億元流入市場，第一期效果有目共睹，相信今次亦會掀起一股消費熱潮。

在7月4日至17日完成電子登記的市民，將在10月1日獲得第二期消費券，當中3款支付平台登記用戶可一次過獲發放餘下的3,000元，另外一個平台用戶則獲發放2,000元，要在限期前用完已收的4,000元，剩下的1,000元才會於12月中發放。各位合資格的市民，務必留意各自所用平台相關細則，以免招致損失，本來是開心消費，當然不想引起不愉快，像之前書面登記用戶放款受阻延事件，希望不會再發生。

坊間有不少調查發現，很多市民表示收到第二期消費券後，會加碼消費，數目由數百元至千元不等。過去兩年「食穀種」的商戶，機不可失，肥水不流別人田，推出折扣吸客，亦有多個商場及商戶合作推出大型優惠活動，務求製造熱潮，催谷市民盡情「血拼」，除了用盡消費券金額，更想他們大破慳囊，自掏腰包，讓百業久旱逢甘霖，對於不少商戶來說是「及時雨」及「救命錢」。君不見那些甚少設電子支付的店舖，例如麵包店及茶餐廳，也漏夜趕科場，想趕及這水消費熱潮。四間支付平台亦趁此機會大做推廣，希望吸納新用戶，據報收穫甚豐，很多長者開始習慣使用電子支付，不再抗拒。

政府今次不派錢改為發放消費券，目的是刺激市道，寄望市民用錢，各行各業得益，同時亦可以推動電子支付風氣，以免落後內地太多。綜觀首輪消費券反應，都非常正面，收到預期效果，市民有錢用固然開心，商戶亦笑逐顏開。行街購物之後會坐下來飲飲食食，食肆出現久違人龍，餐飲業在首期消費券發放後，生意急升15%，希望熱潮持續到聖誕新年。

雖然多個行業都受惠於消費券，但與昔日黃金周比較，仍然有一段距離，始終依靠政府出錢，難免有「塘水滾塘魚」之感，而且不少行業仍然是斯人獨憔悴，旅遊業是望「券」興嘆，金行珠寶店風光不再，旺區依然吉舖滿街，失業率依然高企，若果不是政府派消費券，相信不少市民還是量入為出，盡量減少用錢。消費券只是短期刺激，猶如強心針，效果短暫，長遠不能起死回生。

有市民昨日到政府總部外請願，期望港府爭取盡快通關，這是大眾社會的心聲，始終香港與內地息息相關，北水是不少行業泉源，維繫經濟命脈，有來有往，才可以搞活市場。內地自己有龐大市場，小小一個香港封關對其經濟影響不大，不急於一時，但對香港卻是災難性處境。政府應該急市民所急，生死存亡之秋，能夠加把勁推動通關嗎？人家可以等，香港卻沒有本錢等下去了。