世界視線：美國長臂管域外　香港照貓可畫虎

華為太子女孟晚舟歸國後，中美兩國還在打嘴炮。美國共和黨人不滿政府表現弱勢，直接以「美國投降」問責總統拜登，要求他向國會交代。值得一提的是，美國及加拿大政圈近日提出了一個擔心，指今次事件顯示中國將來會以更凌厲、漠視人權的手法對付西方，因為北京在今次「人質外交」中嘗到了甜頭。這個擔心不算多餘，但美國人更應擔心的是，他們利用引渡協議肆意域外行兇的先例，將來只會堵死認美國做爸爸的一眾黑暴跟班的退路。

孟晚舟被釋放後，兩名在華犯案的加拿大人亦獲放歸。這樁交易，明眼人都知是被政治牌遮掩的司法戰，中國也是以彼之道還施彼身，西方陣營至今才害怕北京以後會把這一招玩得更溜，委實予人後知後覺、後發制於人之感。

當美國聲大夾惡指控華為違反該國制裁伊朗的法令時，美國的理據其實很薄弱。美國政府指摘華為透過一家名為星通（Skycom）的香港公司向伊朗出售電訊設備，並向銀行提供不實資訊，身兼華為首席財務官的孟晚舟因此成為代罪羔羊。美國的行動，一是霸道地運用長臂管轄，二是以所謂制裁法令具域外效力，兩個橫蠻加在一起，便令孟晚舟被軟禁，戴了電子腳鐐近3年。

美加政界人士與其擔心北京再以人質還擊，不如擔心美國在孟晚舟一案的示範，成了域外效力及跨國引渡的最佳操作。他日學習美國的案件相繼出現，只能多謝美國做了好老師。英國政府最近便警告在英人士要小心香港生效的《港區國安法》，因為這個法律具有域外效力，在英人士的言行牴觸了這條法律，中國及香港政府都可以在他們到達與中國有引渡協議的國家及地區時，予以拘捕。

上述情況就像美國要求加拿大協助拘捕孟晚舟一樣。英國政府的溫馨提示，讓移居英國求庇的黑暴分子心驚膽戰起來。香港政府會不會照貓畫虎，目前言之尚早，不過西方陣營似乎開始害怕了。過去只有美、英、加才會打着司法幌子，把國際打壓玩得虎虎生威，這一次遭北京痛打回去，他們反而開始反思，這大概是孟晚舟犧牲3年自由後的唯一好處吧。