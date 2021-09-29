德國大選的結果是中間偏左的社會民主黨克服了十多年的弱勢，攀升為得票最大黨，或可顯示出歐洲政壇的左傾趨勢。北歐各國正是左派當權，西班牙與葡萄牙亦是左派主政，連意大利的中間偏左民主黨也是執政聯盟的主力。剛剛奧地利第二大城市格拉茨（Graz）的地方選舉，奧地利共產黨從上次選舉不足1%的選票，躍升至29%，成為第一大黨，有組建市政府之權。這些迹象都顯示，歐盟二十多年來的政策右傾方向正在被扭轉，社會主義及其修正者、環保的綠黨正推動左翼政治的復興，這或許不是政治的周期興替，而是反映着更大的結構變化。

左翼政黨的衰落，有種種原因，除了蘇聯東歐共黨政權瓦解帶來的政治衝擊外，歐美去工業化，藍領工人減少，白領新中產階級的興起，使傳統工會力量和規模縮減。歐美經濟轉向全球化，本土經濟金融化，各種投資建設減少，外來移民增加等等，使左翼政黨傳統的支持票源消減。在西方的選舉制度裏失去原來的支持，也便失去對政權、政策和公共資源的支配，原來左翼政黨建成的福利政策便無以為繼。連鎖作用之下，左翼政黨與歐美的福利主義體制同時並退。

然而，上世紀90年代以來歐美政策的市場化、自由化及右傾發展，並沒有使歐美民眾得益；相反，去工業化、金融化加快，外來移民倍增，本土經濟更進一步一蹶不振。1997年的金融危機，2008年更大的經濟衰退，歐美的社會民生備受打擊，社會兩極分化，貧富懸殊嚴重。右翼政黨的自由化、市場化政策更對民眾的生活落井下石，火裏添油，於是反移民的極右勢力興起。

但新冠疫情開始，歐美社會民眾面對新的社會性全面危機，右派政黨的市場化、自由化政策顯得全面破產，極右派只是製造動亂，無補於事。疫情要求政府加強組織和政策的實施，政府要動用公帑進行救治，社會公共安全衞生要重新建設，投入增加，福利援助變得關鍵，疫情過後的經濟社會民生恢復更需政府的組織，資助推動。這樣的社會需求轉變，基本上與左翼政黨的傳統政綱相符，大政府，小市場，規劃投資而不是自由放任，讓企業弱肉強食。近年歐美政治的左傾，應是順應社會潮流，還是剛開始。

香港是否也應了解歐美資本主義與政治的發展，有所反思、調整呢？