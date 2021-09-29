97回歸，中央推出「一國兩制」大政方針，解決香港的憲制轉變和今後「五十年不變」的問題。「一國兩制」的主要特徵是「港人治港、高度自治」，這個特徵區別了中央在國家層面領導社會主義制度，在香港特區由「港人」管治香港，組成特區政府。

中央在香港過渡期時，在諮詢及制訂香港《基本法》時，宣傳最多的是「中央97後不會派官員南下香江」，「不會京官治港」。這個「通俗」的說法大家都明白，就是97後中央不會像在內地似的，對資本主義制度和生活方式的香港實行「黨的領導」。

不過，那時大家也猜測，「治港港人」中可能會有「地下共產黨」，「愛國者治港」中會有「共產黨員」。為了打消港人這方面的顧慮，讓世人看到北京一心一意要實施「港人治港、高度自治」，香港特別規定不搞「政黨政治」，行政長官等不能有政黨背景。於是這些年，一講起「港人治港」，就會說「商人治港」、「公務員治港」、「AO治港」、「專業人士治港」或「法官治港」等等，中央也是在這些五花八門的「職場」中挑選「治港港人」，挑選特首。

中央顧及「共產黨問題」影響港人對「港人治港」的觀感，故盡量不談，香港反對派則大張旗鼓的說、惡意誹謗的說、肆意抹黑的說、挑撥離間的說，他們不斷攻訐中央要搞「黨人治港」，他們到處散布共產黨是「最大敵人」，要「港人治港」就要「民主抗共」，香港的反中亂港局勢遂愈演愈烈。

看來，中央這麼視而不見、藏着掖着是不行的，中央終於要在「一國兩制、港人治港、高度自治」問題上高舉「黨的領導的大旗」。中央相關機構最近明確表示，中國共產黨是憲法規定的中國特色社會主義的領導者，也是當之無愧的「一國兩制」事業的創立者、領導者、踐行者和維護者，一切反黨分子聞之驚也！