日本侵華期間，由於國力和兵力不足，自知無法鯨吞中國，於是制訂「以華制華」戰略，大肆收買中國人為其所用。汪精衛就是這樣投靠了日本，成為頭號大漢奸。當時偽軍數量甚至超過日軍，他們掉轉槍口打中國人，不以為恥，反以為榮。

正是因為許多中國人身上有這種賣國基因，所以時至今日外國人對以華制華這一招依然樂此不疲，老美尤其擅長此道。兩年前在美國成立的反華組織「香港民主委員會」，就是以華制華政治工具之一，該組織最近大換班，由流竄海外的周永康、梁繼平等人接掌，現正被港府通緝的羅冠聰及許智峯之流則擔任顧問。這班人受到美國政客吹捧，一個個得意忘形，大有當年汪精衛顧盼自豪之勢。殊不知在老美眼中，他們不過是一群廉價的反華打手，在中國人眼中，他們更是一群出賣國家民族的洋奴漢奸。

魯迅先生曾形容這種人：叭兒狗往往比主人更嚴厲。沒錯，罵中國人罵得最惡毒、整中國人整得最厲害的，往往不是外國人，而是洋奴漢奸。他們為了討洋主人歡心，總是惡意抹黑和詛咒自己的國家民族，說洋人不敢說的話，做洋人不敢做的事。特朗普時代被捧為華府「智囊」的余茂春，就是當中的人辦，而周永康之流充其量只能算是政治小學雞。這班小學雞自身難保，還揚言要「打國際線」、「重光香港」，真可謂天大笑話。

漢奸從來沒有好下場。黎智英作為美國在香港的頭號政治代理人，如今還不是在赤柱洗廁所？他們還有利用價值時，受到美國百般吹捧，但當他們失去利用價值後，即被棄如敝屣，這就是政治現實。漢奸不暇自哀而後人哀之，後人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也。