網載，一名遭受喪妻之痛復遭大台棄用的男藝人，帶同兩名正在求學的子女移民英國。到埗一個月後開設個人社交平台報告近況，聲稱至今仍未搵到屋住，兩名子女也無法入學，慨嘆「唉！原來（移民英國）唔係我諗咁簡單」。筆者不欲落井下石，但此君的遭遇有一定的代表性，代表了不少視英國為樂土、拿起BNO想也不想便投奔英國的香港人，到頭來才發現英國無樂土，最好是吾家。

該名男藝人帶同子女來到曼城，因為倫敦物價太貴住不起，以為退而求其次便能安居樂業，卻萬沒想到當地業主不是隨便出租物業給外來移民，首先要看他有沒有工作證明，否則即使願交一年租金也租不到屋；又因為沒有住址證明，連帶子女入學也有問題，男藝人至今與子女住在酒店，但學校不承認酒店是住址證明；他計劃租住Airbnb，惟民宿能否當是住址證明仍是未知之數，意味子女隨時冇書讀。

看到這裏，讀者諸君還會對該男藝人生出同情嗎？筆者就不會了。移民是人生大事，意味將自己原有的根拔起，再移植到另一地方，除非是億萬富翁，到哪裏都不愁生活，否則正常人都必須要有周詳的安排，例如事前要到移民地方視察及生活短時間看能否適應，安排到住屋、工作、讀書才起行前赴當地，豈會像香港一班黃人，拿起BNO就當成萬能，住屋不用安排，工作不用想，讀書到時先算，如此這般，不搞到一鑊泡才怪。

上述男藝人的情況絕對不是個案，絕大部分倉卒離港移英的黃人都是如此，有些要面子的，便死撐生活安好，有些不要面子的，便如男藝人般掀開肚皮悔不當初。勿謂筆者睇死他們，一年半載後肯定有大量黃人靜悄悄回流，將「國安惡法」都拋諸腦後。