水警總區高級督察林婉儀在執行職務期間英勇殉職，令人痛心，全香港市民都在深切哀悼，一起緬懷犧牲的英雄，一路走好！但竟有社會敗類在網上發表煽動言論，還有疑似前區議員、消防員和歌手竟然表示要開香檳慶祝？究竟這些人身體裏流着的是甚麼血？還能稱為人嗎！筆者相信，對於這類煽動仇恨的言行絕不能姑息，警方一定會依法辦事，嚴格追究到底！

作為公眾人士，無論是區議員、公職人員或是歌手，都應有一定的社會責任和道德水平，怎能恬不知恥，發表幸災樂禍的言論？這已是涉嫌違法。當被市民質詢時，竟狡辯說甚麼自己不會對相關舉報感擔心，完全是狂妄自大，完全在藐視法紀，這樣的態度令人怒不可遏。連基本做人的底線都沒有了，此等行為必須口誅筆伐，強烈譴責時更要追究其法律責任！

當見到此等敗類如此喪心病狂的言行，簡直令人怒髮衝冠，恨不得他們因此遭到報應。但心裏都在告誡自己要自我控制，不能讓仇恨滋長。別人犯錯，不代表我們可以跟着犯錯。不過，對於煽動仇恨的言論，一定依法辦事，絕不姑息！

香港已經有相關法律。香港法例第200章《刑事罪行條例》第10條（1）：任何人（a）作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為；或（b）發表煽動文字；或（c）刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物，即屬犯罪，第一次定罪可處第2級罰款及監禁兩年，其後定罪可處監禁3年。白紙黑字，清清楚楚。

筆者相信，公義可能會遲到，但絕不會缺席！香港每位市民都應積極履行權利和義務，如果見到有人為非作歹，煽動仇恨，特別是涉違《港區國安法》，要積極向警方舉報。《港區國安法》第6條也列明維護國家安全是每位市民的共同義務。警方都是講證據和法律依據的，對於涉嫌違法的行為，必會依法追究。

筆者深切關心所有紀律部隊，特別是警務人員在履職時面對的種種危險，亦第一時間和其他立法會議員共商方案，希望可將警務人員的裝備全面提升，確保他們的生命安全。筆者和其他同事都會在立法會提出質詢，鞭策政府及早改善，並向各執法部門表達關懷，在執勤時須加倍注意個人和隊友的安全！作為立法會議員的我們，一定全力支持嚴正執法、安全執勤！