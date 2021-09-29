水警總區女高級督察因公殉職，事發時她正在沙洲對開海域追截走私快艇，不料截擊艇遭走私快艇惡意撞翻，同艇另外3名水警墮海獲救。警務處處長蕭澤頤形容走私犯目無法紀、冷血，警隊勢必加強反走私行動，將罪犯繩之以法。

走私活動有多猖獗？網上有多段影片可作有力證明。有人拍攝到有大約20艘疑似走私艇，光天化日之下同一時間在海面上高速飛馳，完全無視其他船隻安全；又有一段視頻拍到一艘疑似走私艇，懷疑在開船者已跳船逃避追捕後，在海上「無人駕駛」地左衝右突，最後撞向一個石躉，沒有對在石躉上磯釣的人構成危險，只是幸運。

根據水警總區數字，2017至2019年平均每年拘捕32名涉及海上走私罪行的人，惟去年拘捕人數上升至66人，比以往多出一倍，今年首8個月更已拘捕了46人。觀乎那個疑似走私艇有如千帆並舉的畫面，已足見不法之徒有多囂張，手法有多狡猾。一次過20艘外表看來沒分別的快艇，警方要追截也有一定難度，何況若當中混入「吉艇」作掩護，警方截獲了也無法人贓並獲，可見執法難度。有議員建議加強陸上堵截，但走私犯實在有太多可以落手的點，倒不如加重罰則，令走私集團知難而退。

走私活動不但涉及逃稅，更因為避過了檢疫關卡，造成衞生隱患，尤其在這個冷凍食品包裝上多次發現新冠病毒的時間，走私貨物北上會否將病毒也一併集運？再說，走私集團唯利是圖，不惜鋌而走險，完成北上訂單後，會是空船返港，還是賺盡每一分錢，走多支旗將「包裹」送到香港呢？警方早前截獲有人蛇經水路在東涌深水角一帶登岸，搗破一個偷運內地妓女來港賣淫的集團，有犯罪團夥走私偷渡一條龍亦不足為奇。