多年前，本欄就再三強調，香港泛民主派跟中央相處的方式，無異於自尋死路。此論發表之後，泛民不見得馬上便走入死胡同，相反，有一段時間，他們行情走俏，粉絲更多。筆者見狀，只是一笑置之，從沒想過要修改看法，因為我深信風物長宜放眼量。

事實證明，泛民走着走着，便逐漸陷入泥沼。筆者此刻不妨再行行好，跟這幫人分享一下與阿爺相處的應有方式，哪怕他們當中只有一、二人能聽得明白，從此懂得自救，也算是一場功德。

阿爺從來不是鐵板一塊，懂得跟他相處的話，甚至是蠻好欺負的。他老人家對不同人，有不同態度。對理性的抗爭者，他輕易讓步；對沉默者，他願意包容；只有對乖戾者，他才會出手打壓。

泛民以為北京容不下反對聲音，此論錯得離譜，阿爺對理性的反對者，從來都是慈悲，甚至是軟弱的。昔日，不少香港人反對就《基本法》第23條立法，反對推行國民教育，阿爺都肯一再退讓。為甚麼？因為當時的反對者理性、和平，沒有長期堵路，更沒有打砸傷人，你講道理，阿爺就會尊重和容讓你。

以此觀之，你就會明白，2014年港人爭取所謂的「真普選」，以至2019年的反修例風波，中央的態度為何如斯強硬。因為對個性乖戾的反對者，阿爺從來不假辭色，你愈是使蠻，他打得你愈痛。

至於對曾經犯錯而又不肯認錯的人，阿爺是否必定會趕盡殺絕？也不是的，你只要不再犯錯，從此不再哼聲，北京便會既往不咎。昔日有一位站到最前，經常跟中央對着幹的民主老太太，她在通過《港區國安法》之後，馬上緘口不言，長期龜縮不出，如今的她，不是還活得好好嗎？