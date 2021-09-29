笑看天下：營商優勢只宜孤芳自賞-施友朋 評論員

財爺陳茂波日前發表香港營商報告，特別用好多亮麗嘅數據，強調香港營商環境冇得頂，香港「優勢獨特，機遇無限」。實情係過去兩年，香港經過連串暴力衝突及新冠疫情嘅影響，經濟確大受打擊，百業蕭條，市民搵食艱難，尤其是從事飲食、旅遊、零售行業嘅基層市民，甚至中小企業嘅老闆，都嗌晒救命！

財爺引述不少數字，證明《港區國安法》實施後本港金融狀況良好，譬如港元市場錄得資金淨流入；銀行體系保持穩健，資本充足率和壞帳率保持喺健康水平，截至6月底，銀行體系總存款額逾15萬億元；香港嘅新股集資額增長約50%，超過5,000億元；港股平均每日成交額達1,600億元；外匯儲備增加10.5%至3.8萬億元。

陳茂波指相關數字勝於雄辯，資本不會騙人，又相信報告以數據和事實，有力回擊了國際社會對香港嘅誤導和抹黑。報告亦指本港喺國安大法下，社會回歸理性，公共秩序回歸良好，今年上半年整體嘅罪案較2019年下半年黑暴高峰期下跌咗近一成；今年上半年經濟反彈7.8%，失業率由7.2%高位回落至4.7%。

之不過，良好數據卻掩蓋不了香港社會存在嘅隱憂，譬如本報經常報道假難民成為本港治安毒瘤，可惜政府咁多年嚟依然在狂燒公帑；又如房屋問題，多年來如同死結，發展棕地又得把口，被環保團體力數本屆政府訂下嘅多項棕地承諾落空「走數」，換言之，政府喺民生方面不夠積極。

營商環境咁多優勢，為何又掀起移民潮？港府喺改善民生方面欠積極，起碼本報獻上咁多藍圖，對改善民生經濟提出真知灼見，港府卻不聞不問，令人費解。講真，政府自身做嘢冇魄力，連與內地通關都遙遙無期，有營商優勢，怕亦只能孤芳自賞！